Фестиваль классической музыки «Кантата» пройдёт в десяти регионах России

Фото: пресс-служба фестиваля «Кантата»
Пятый международный фестиваль классической музыки «Кантата», приуроченный ко Дню России, будет проходить в десяти регионах страны с 12 по 15 июня, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В программу фестиваля, помимо концертов, входят семинары и лекции на тему как музыки, так и философии и архитектуры, а также творческие встречи с деятелями культуры и мастер-классы. Кроме того, запланированы иммерсивные спектакли, посвящённые классическому искусству, кинопоказы и презентации книг», — говорится в сообщении.В рамках фестиваля «Кантата» также откроется выставка работ Международного конкурса молодых художников «Картина мира»: экспозиция из 14 произведений будет представлена в калининградском филиале Третьяковской галереи.
Фестиваль завершится гала-концертом в на острове Канта Калининграде.
Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.
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