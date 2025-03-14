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Фестиваль классической музыки «Кантата» пройдёт в десяти регионах России

Фото: пресс-служба фестиваля «Кантата»

Фото: пресс-служба фестиваля «Кантата»

Пятый международный фестиваль классической музыки «Кантата», приуроченный ко Дню России, будет проходить в десяти регионах страны с 12 по 15 июня, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В программу фестиваля, помимо концертов, входят семинары и лекции на тему как музыки, так и философии и архитектуры, а также творческие встречи с деятелями культуры и мастер-классы. Кроме того, запланированы иммерсивные спектакли, посвящённые классическому искусству, кинопоказы и презентации книг», — говорится в сообщении.
В рамках фестиваля «Кантата» также откроется выставка работ Международного конкурса молодых художников «Картина мира»: экспозиция из 14 произведений будет представлена в калининградском филиале Третьяковской галереи.

Фестиваль завершится гала-концертом в на острове Канта Калининграде.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

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#фестиваль
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Актер из фильма «Крокодил-убийца» Пьетро Дженуарди скончался от лейкемии
Итальянский актер Пьетро Дженуарди скончался от лейкемии
14 марта 2025, 17:33

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Итальянский актер Пьетро Антонио Дженуарди ушел из жизни. Он не дожил несколько недель до своего 63 дня рождения в мае, сообщило агентство ANSA со ссылкой на семью артиста.
Пьетро скончался сегодня утром в одной из римских клиник. Отмечалось, что Дженуарди диагностировали лейкемию — он попал в медицинское учреждение еще несколько месяцев назад.

Пьетро Дженуарди являлся разноплановым актером театра, кино и телевидения. Он начал сниматься с 1980-х и хорошо знаком ценителям жанрового кино. В фильмографии Дженуарди значатся проекты «Крокодил-убийца», «Врата в преисподнюю» Ленци, «Ужас Паганини» Коцци.

Всего в списке работ актера больше сорока отметок. Крайний раз Пьетро снимался в «мыльной опере» «Дамский рай», где артист исполнил роль Армандо Феррариса практически в 350 эпизодах шоу.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни польский певец и актер театра, кино, телевидения Анджей Мирецкий. Ему было 92 года.

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#актёр
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Скончался польский актер Анджей Мирецкий
10 марта 2025, 22:53

Фото: iStock/ NetPix

Ушел из жизни польский певец и актер театра, кино, телевидения Анджей Мирецкий. Ему было 92 года. Информация о смерти артиста появилась на сайте IMDb.
Отмечалось, что Мирецкий умер 1 марта 2025 года. Причина кончины актера пока неизвестна.

Анджей Мирецкий появился на свет в Варшаве в 1932 году, артист учился на актерском факультете Государственной высшей театральной школы. Мирецкий трудился во многих театрах, а на экране впервые появился в середине 1950-х. Публика знает Анджея по ролям в картинах «Ставка больше, чем жизнь», «Секрет Энигмы» и другим.

Ранее стало известно, что скончался 63-летний актер фильма «Гарри Поттер» Саймон Фишер-Беккер. Агент Саймона подтвердила информацию в соцсети. Фишер-Беккер умер 9 марта. Что стало причиной кончины — не уточняется.

Представительница артиста назвала его не только своим клиентом, но и близким человеком.

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#актёр
#певец
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Умер 63-летний актер, сыгравший в «Гарри Поттере» и «Докторе Кто»
10 марта 2025, 22:05

Саймон Фишер-Беккер (Фото: кадр из сериала «Доктор Кто»)

Скончался 63-летний актер фильма «Гарри Поттер» Саймон Фишер-Беккер. Агент Саймона подтвердила информацию в соцсети.
Фишер-Беккер умер 9 марта. Что стало причиной кончины — не уточняется. Представительница артиста назвала его не только своим клиентом, но и близким человеком. Саймон знал своего агента 15 лет. Уточнялось, что еще Фишер-Беккер занимался писательством, являлся рассказчиком и хорошим оратором.

«Он очень помог мне, был добрым, любезным и интересовался всеми. Мои соболезнования его брату, племянникам, племянницам и другим близким, а также его легиону поклонников», — поделилась представительница актера.

В фильмографии Саймона есть такие проекты, как «Любовь щенка», «Доктор Кто» и «Гарри Поттер», где он перевоплотился в Толстого монаха.

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#фильм
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Скончался народный артист России Юрий Томилин
09 марта 2025, 17:44

Фото: iStock/ Marat Musabirov

Ушел из жизни народный артист России Юрий Томилин. Ему был 71 год. О трагедии сообщил Тамбовский драматический театр в социальной сети «ВКонтакте».
Томилин умер после борьбы с тяжелым недугом. Коллеги по театру не раскрыли информацию о том, какая именно болезнь погубила артиста.

«Юрий Владимирович был наделен удивительной способностью перевоплощаться в другого человека, примерять на себя чужие «я», абсолютно верить в предлагаемые обстоятельства материала, находить интерес в поступках своего персонажа, выискивать жизненные наблюдения, отбирая из них наиболее яркие для сценического воплощения», — отмечалось в сообщении.

Коллеги Юрия подчеркнули, что за игрой артиста было интересно наблюдать — Томилин ни на мгновение не выходил из роли.

Юрий Томилин перевоплотился в Бумбараша в «Бумбараше», сыграл Анучкина в «Женитьбе», Телегина в «Дяде Ване», Санчо Пансу в «Человеке из Ламанчи» и огромное количество других ролей.

Прощание с актером пройдет 11 марта в 11.00 на сцене Тамбовского драматического театра.

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Осенью пройдет VIII Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO»
07 марта 2025, 14:26

Фото: iStock/fergregory

Осенью 2025 года состоится VIII Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO», где соберутся талантливые подростки в возрасте от 12 до 18 лет, профессионально интересующиеся кино и медиа контентом, а также представители детских киностудий, педагоги и другие профессионалы киноиндустрии. Об этом сообщает пресс-служба Межрегиональной общественной организации «Федерация современного искусства».
Чтобы принять участие в кинофестивале юным кинематографистам необходимо прислать конкурсную работу, созданную не ранее 2023 года.

Выбрать можно одно из восьми направлений: игровое кино, анимационное кино, документальное кино, киномузыка, видеоблог, видеоклип, видеорепортаж и кинотанец. Работы должны нести традиционные духовно-нравственные ценности, повествовать о дружбе, семейных ценностях, мужестве и милосердии.

В рамках фестиваля также пройдет IV образовательный форум «Точки роста» для педагогов-наставников, сопровождающих подростков на фестивале. Там их обучат современным методам применения кино в образовании и воспитании подрастающего поколения и развитию творческой личности.

Авторов лучших работ и их наставников пригласят принять участие в самом кинофестивале. Отбирать участников будут в два этапа. Сначала жюри выберет лучшие работы, а уже потом состоятся онлайн-собеседования с будущими кураторами кинофестиваля.

Подробнее о требованиях к работам и других условиях можно узнать на сайте зеркалобудущего.рф.

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