Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ Осенью пройдет VIII Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO»

Осенью пройдет VIII Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO»

Фото: iStock/fergregory

Фото: iStock/fergregory

Осенью 2025 года состоится VIII Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO», где соберутся талантливые подростки в возрасте от 12 до 18 лет, профессионально интересующиеся кино и медиа контентом, а также представители детских киностудий, педагоги и другие профессионалы киноиндустрии. Об этом сообщает пресс-служба Межрегиональной общественной организации «Федерация современного искусства».
Чтобы принять участие в кинофестивале юным кинематографистам необходимо прислать конкурсную работу, созданную не ранее 2023 года.

Выбрать можно одно из восьми направлений: игровое кино, анимационное кино, документальное кино, киномузыка, видеоблог, видеоклип, видеорепортаж и кинотанец. Работы должны нести традиционные духовно-нравственные ценности, повествовать о дружбе, семейных ценностях, мужестве и милосердии.

В рамках фестиваля также пройдет IV образовательный форум «Точки роста» для педагогов-наставников, сопровождающих подростков на фестивале. Там их обучат современным методам применения кино в образовании и воспитании подрастающего поколения и развитию творческой личности.

Авторов лучших работ и их наставников пригласят принять участие в самом кинофестивале. Отбирать участников будут в два этапа. Сначала жюри выберет лучшие работы, а уже потом состоятся онлайн-собеседования с будущими кураторами кинофестиваля.

Подробнее о требованиях к работам и других условиях можно узнать на сайте зеркалобудущего.рф.

Читайте также:

Фестиваль в Пушкинском объединил более 300 инвалидов, ветеранов СВО и молодых спортсменов

Подмосковье поучаствует в «Международном инженерном чемпионате CASE-IN»

В Подмосковье стартует просветительский проект «Родительский час»
#подмосковье
#фестиваль
#кино
#форум
#проект
#ценности
#онлайн
#сво
#рф
В России выходит в прокат фильм «Отряд Светлячков» о «попаданце» в ВОВ
07 марта 2025, 13:29

Кадр из фильма «Отряд Светлячков» (компания «Кинотайм»)

Полнометражный игровой отечественный фильм «Отряд Светлячков» о мальчике, который с помощью сетевых технологий попадает в Крым во время Великой Отечественной войны, выходит в российский прокат, сообщает пресс-служба компании «Кинотайм».
«Мальчик оказывается в Крыму в мае 1942 года, когда несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Перед героем встаёт вопрос — найти потерянные артефакты или присоединится к защитникам каменоломен. Постепенно мальчик из равнодушного зрителя становится полноправным участником событий и проявляет лучшие черты своего характера», — говорится в сообщении.
Киноленту можно будет посмотреть по «Пушкинской карте». Возрастное ограничение — 12 . Прокат стартует 10 апреля.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге отреставрируют Rolls-Royce Владимира Ленина

Кинокритик объяснил, из-за чего у Юры Борисова появилось так много хейтеров

Студия Pixar начала работу над третьей частью «Головоломки»
#фильм
#великая отечественная война
#крым
#кино
#прокат
#россия
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Санкт-Петербурге отреставрируют Rolls-Royce Владимира Ленина
07 марта 2025, 12:31

Фото: iStock/DutchScenery

В Санкт Петербурге готовятся к реставрации автомобиля Rolls-Royce 1916 года выпуска, который, по легенде, принадлежал Владимиру Ленину. Об этом рассказала главный хранитель Государственного музея истории северной столицы Вероника Коппель. Жители и гости города, по ее словам, смогут увидеть восстановленное авто не раньше 2026 года.
«Задание на проведение реставрации автомобиля находится в работе. Однако уже сейчас понятно, что, к сожалению, исторический двигатель восстановить не получится. Кроме того, мы будем решать вопрос о возможности закупки оригинальных деталей, если такая представится. В нынешней реальности это может оказаться весьма затруднительно. Поэтому, скорее всего, придется воссоздавать детали автомобиля, делая их точные копии», — приводит «Петербургский дневник» слова заведующего реставрационной мастерской музея Ильи Соловьева.
В Москве в то же время Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина открывает выставку, посвященную 100-летнему юбилею Картинной галереи. Как сообщает АГН «Москва», на экспозиции покажут документа из архивов, которые посвящены истории создания галереи, а также две картины из запасников Пушкинского музея: «Святой Иероним, внимающий трубному гласу» Гверчино и «Городок в Лациуме» Гаспара Дюге».
«Развернутая на Белом полу небольшая экспозиция, снабженная пояснительным текстом, документами и фотографиями, повествует о начальном периоде формирования Картинной галереи и основных этапах ее истории. Выставкой же, по существу, служит вся Картинная галерея музея, отмечающая свой 100-летний юбилей», – приводит агентство сообщение пресс-службы музея.
Читайте также:

В Реутове тысяча женщин получила букеты от главы округа в преддверии 8 Марта

В Раменском музее открылась выставка стеклянной посуды

В Звенигородском манеже откроется выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа»
#музей
#москва
#выставка
#юбилей
#картины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер американский джазовый композитор и «крестный отцец неосоула» Рой Айерс
06 марта 2025, 21:47

Фото: iStock/ Jack Holliday

Ушел из жизни выдающийся американский джазовый музыкант и композитор Рой Айерс. Об этом сообщается в соцсетях артиста.
Рой скончался в Нью-Йорке на 85 году жизни. Причиной смерти композитора стала продолжительная болезнь.

«Он прожил долгую и насыщенную жизнь, и нам будет очень не хватать его», — отмечалось в сообщении, опубликованном в соцсетях Айерса.

Рой Айерс родился в 1940 году в Лос-Анджелесе. Он творил в разных жанрах, среди которых были фанк, соул и джаз. С 1963-го музыкант выпустил в качестве сольного исполнителя десятки альбомов. Некоторые называют Айерса «крестным отцом неосоула» — стиля, сочетающего элементы хип-хопа и ритм-н-блюза. Рой известен многим слушателям по композициям «Everybody Loves the Sunshine», «Searchin» и «Running Away».

Читайте также:

Скончался автор песен Киркорова и Серова Юрий Мартынов

Звезда фильма «Цыпочки» Энджи Стоун погибла в ДТП

В Альбукерке в хосписе скончался актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор
#смерть
#музыка
#музыкант
#артист
#джаз
#композитор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кинокритик объяснил, из-за чего у Юры Борисова появилось так много хейтеров
Кинокритик Голубчиков: рост числа хейтеров у Борисова вызван резкой медийностью
06 марта 2025, 16:38

Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

Резкое увеличение числа хейтеров у актера Юры Борисова вызван столь же резким ростом его медийности в последнее время, когда он стал один из самых обсуждаемых российских артистов не только на родине, но и в США. Об этом заявил кинокритик Александр Голубчиков. По его мнению, раньше Борисова знали лишь по ролям в «Калашникове» и «Быке», а сейчас — новости об актере появляются везде и всюду, потому люди устали от упоминаний о нем.
«Так бывает всегда, когда перенасыщаешься какой-то информацией. И хейт в адрес Борисова связан именно с этим обстоятелсьтвом. А кому-то и вовсе нет никакого дела до него и новости о том, что Юра стал одним из первых артистов из РФ, кто мог привезти в страну Оскар. Не стоит исключать и зависть», — поделился эксперт для Общественной Службой Новостей.
В то же время стала известна стоимость платья жены Юры Борисова, Анны Шевчук, в котором она пришла на афтепати «Оскара» — 190 тысяч рублей. В беседе с «Газетой.Ru» дизайнер этого платья Светлана Тегин отметила, что сразу поняла — этот наряд идеально подойдет для «Оскара», так как сочетает в себе нежность, строгость и русский флер.
«Из первых ассоциаций Анна в этом платье похожа на фарфоровую вазу и на аристократку начала прошлого века. Я рада, что у этого костюма сложилась такая счастливая судьба, что он так идеально совпал с внешностью и содержанием прекрасной Анны Шевчук», — рассказала она.
Читайте также:

Майки Мэдисон потребовала у Юры Борисова вечной дружбы

«Немножечко дружим»: Киновед раскрыл, как приглашение Юры Борисова на «Оскар-2025» связано с Трампом

«Специфический персонаж»: BadComedian высказался о борьбе Юры Борисова за «Оскар»
#дело
#эксперт
#люди
#новости
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Специфический персонаж»: BadComedian высказался о борьбе Юры Борисова за «Оскар»
Блогер BadComedian: роль Юры Борисова не подразумевала победы на премии «Оскар»
04 марта 2025, 12:52

Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

Роль Юры Борисова в фильме «Анора» не подразумевала победы на премии «Оскар», так как персонаж — специфический, который не содержит глубины и перспектив для раскрытия. Об этом заявил российский блогер и кинокритик Евгений Баженов, более известный как BadComedian, в беседе с «Газетой.Ru».
«То, что Юра Борисов не получил «Оскар», оно понятно было, потому что роль не подразумевает раскрытия и статуэтки. Это специфический такой персонаж, которого он замечательно отыграл, но это явно не на «Оскар» — персонаж, именно персонаж, не Юра Борисов», — поделился он.
Баженов добавил, что был сильно удивлен победе «Аноры» в категории «Лучший фильм», так как ожидал, что статуэтку заберет «Бруталист», который, по его мнению, больше подходит для этой награды из-за «тяжеловесности» и серьезности.
«И ничего плохого в этом я не вижу, опять же — Юра Борисов. По моему ощущению, «Оскар» куда серьезнее награда, и «Бруталист» как будто фильм тяжеловеснее, — лично для меня, мне так показалось. «Анора» все-таки легче воспринимается», — отметил BadComedian.
Блогер также упомянул, что приз за лучшую женскую роль он бы отдал Деми Мур за фильм «Субстанция», который она, считает Баженов, заслужила больше, чем Майки Мэдисон.

Читайте также:

«Бездна и разрыв»: Киновед объяснил, почему фильм «Анора» собрал все награды на «Оскаре-2025»

Почему Алексей Серебряков, сыгравший в «Аноре», пропустил церемонию «Оскар»? Ответ оказался прост

«Его триумф — это большая победа!»: Рудковская о судьбе не получившего «Оскара» Борисова
#победа
#фильм
#награды
#награда
#блогер
#приз
Следите за нашими новостями
в удобном формате