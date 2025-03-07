Осенью пройдет VIII Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO»

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Осенью 2025 года состоится VIII Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO», где соберутся талантливые подростки в возрасте от 12 до 18 лет, профессионально интересующиеся кино и медиа контентом, а также представители детских киностудий, педагоги и другие профессионалы киноиндустрии. Об этом сообщает пресс-служба Межрегиональной общественной организации «Федерация современного искусства».
Чтобы принять участие в кинофестивале юным кинематографистам необходимо прислать конкурсную работу, созданную не ранее 2023 года.
Выбрать можно одно из восьми направлений: игровое кино, анимационное кино, документальное кино, киномузыка, видеоблог, видеоклип, видеорепортаж и кинотанец. Работы должны нести традиционные духовно-нравственные ценности, повествовать о дружбе, семейных ценностях, мужестве и милосердии.
В рамках фестиваля также пройдет IV образовательный форум «Точки роста» для педагогов-наставников, сопровождающих подростков на фестивале. Там их обучат современным методам применения кино в образовании и воспитании подрастающего поколения и развитию творческой личности.
Авторов лучших работ и их наставников пригласят принять участие в самом кинофестивале. Отбирать участников будут в два этапа. Сначала жюри выберет лучшие работы, а уже потом состоятся онлайн-собеседования с будущими кураторами кинофестиваля.
Подробнее о требованиях к работам и других условиях можно узнать на сайте зеркалобудущего.рф.
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Выбрать можно одно из восьми направлений: игровое кино, анимационное кино, документальное кино, киномузыка, видеоблог, видеоклип, видеорепортаж и кинотанец. Работы должны нести традиционные духовно-нравственные ценности, повествовать о дружбе, семейных ценностях, мужестве и милосердии.
В рамках фестиваля также пройдет IV образовательный форум «Точки роста» для педагогов-наставников, сопровождающих подростков на фестивале. Там их обучат современным методам применения кино в образовании и воспитании подрастающего поколения и развитию творческой личности.
Авторов лучших работ и их наставников пригласят принять участие в самом кинофестивале. Отбирать участников будут в два этапа. Сначала жюри выберет лучшие работы, а уже потом состоятся онлайн-собеседования с будущими кураторами кинофестиваля.
Подробнее о требованиях к работам и других условиях можно узнать на сайте зеркалобудущего.рф.
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Элина Позднякова