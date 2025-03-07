В Санкт-Петербурге отреставрируют Rolls-Royce Владимира Ленина

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В Санкт Петербурге готовятся к реставрации автомобиля Rolls-Royce 1916 года выпуска, который, по легенде, принадлежал Владимиру Ленину. Об этом рассказала главный хранитель Государственного музея истории северной столицы Вероника Коппель. Жители и гости города, по ее словам, смогут увидеть восстановленное авто не раньше 2026 года.
«Задание на проведение реставрации автомобиля находится в работе. Однако уже сейчас понятно, что, к сожалению, исторический двигатель восстановить не получится. Кроме того, мы будем решать вопрос о возможности закупки оригинальных деталей, если такая представится. В нынешней реальности это может оказаться весьма затруднительно. Поэтому, скорее всего, придется воссоздавать детали автомобиля, делая их точные копии», — приводит «Петербургский дневник» слова заведующего реставрационной мастерской музея Ильи Соловьева.В Москве в то же время Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина открывает выставку, посвященную 100-летнему юбилею Картинной галереи. Как сообщает АГН «Москва», на экспозиции покажут документа из архивов, которые посвящены истории создания галереи, а также две картины из запасников Пушкинского музея: «Святой Иероним, внимающий трубному гласу» Гверчино и «Городок в Лациуме» Гаспара Дюге».
«Развернутая на Белом полу небольшая экспозиция, снабженная пояснительным текстом, документами и фотографиями, повествует о начальном периоде формирования Картинной галереи и основных этапах ее истории. Выставкой же, по существу, служит вся Картинная галерея музея, отмечающая свой 100-летний юбилей», – приводит агентство сообщение пресс-службы музея.Читайте также:
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