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В Санкт-Петербурге отреставрируют Rolls-Royce Владимира Ленина

Фото: iStock/DutchScenery

Фото: iStock/DutchScenery

В Санкт Петербурге готовятся к реставрации автомобиля Rolls-Royce 1916 года выпуска, который, по легенде, принадлежал Владимиру Ленину. Об этом рассказала главный хранитель Государственного музея истории северной столицы Вероника Коппель. Жители и гости города, по ее словам, смогут увидеть восстановленное авто не раньше 2026 года.
«Задание на проведение реставрации автомобиля находится в работе. Однако уже сейчас понятно, что, к сожалению, исторический двигатель восстановить не получится. Кроме того, мы будем решать вопрос о возможности закупки оригинальных деталей, если такая представится. В нынешней реальности это может оказаться весьма затруднительно. Поэтому, скорее всего, придется воссоздавать детали автомобиля, делая их точные копии», — приводит «Петербургский дневник» слова заведующего реставрационной мастерской музея Ильи Соловьева.
В Москве в то же время Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина открывает выставку, посвященную 100-летнему юбилею Картинной галереи. Как сообщает АГН «Москва», на экспозиции покажут документа из архивов, которые посвящены истории создания галереи, а также две картины из запасников Пушкинского музея: «Святой Иероним, внимающий трубному гласу» Гверчино и «Городок в Лациуме» Гаспара Дюге».
«Развернутая на Белом полу небольшая экспозиция, снабженная пояснительным текстом, документами и фотографиями, повествует о начальном периоде формирования Картинной галереи и основных этапах ее истории. Выставкой же, по существу, служит вся Картинная галерея музея, отмечающая свой 100-летний юбилей», – приводит агентство сообщение пресс-службы музея.
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#юбилей
#картины
Умер американский джазовый композитор и «крестный отцец неосоула» Рой Айерс
06 марта 2025, 21:47

Фото: iStock/ Jack Holliday

Ушел из жизни выдающийся американский джазовый музыкант и композитор Рой Айерс. Об этом сообщается в соцсетях артиста.
Рой скончался в Нью-Йорке на 85 году жизни. Причиной смерти композитора стала продолжительная болезнь.

«Он прожил долгую и насыщенную жизнь, и нам будет очень не хватать его», — отмечалось в сообщении, опубликованном в соцсетях Айерса.

Рой Айерс родился в 1940 году в Лос-Анджелесе. Он творил в разных жанрах, среди которых были фанк, соул и джаз. С 1963-го музыкант выпустил в качестве сольного исполнителя десятки альбомов. Некоторые называют Айерса «крестным отцом неосоула» — стиля, сочетающего элементы хип-хопа и ритм-н-блюза. Рой известен многим слушателям по композициям «Everybody Loves the Sunshine», «Searchin» и «Running Away».

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Кинокритик объяснил, из-за чего у Юры Борисова появилось так много хейтеров
Кинокритик Голубчиков: рост числа хейтеров у Борисова вызван резкой медийностью
06 марта 2025, 16:38

Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

Резкое увеличение числа хейтеров у актера Юры Борисова вызван столь же резким ростом его медийности в последнее время, когда он стал один из самых обсуждаемых российских артистов не только на родине, но и в США. Об этом заявил кинокритик Александр Голубчиков. По его мнению, раньше Борисова знали лишь по ролям в «Калашникове» и «Быке», а сейчас — новости об актере появляются везде и всюду, потому люди устали от упоминаний о нем.
«Так бывает всегда, когда перенасыщаешься какой-то информацией. И хейт в адрес Борисова связан именно с этим обстоятелсьтвом. А кому-то и вовсе нет никакого дела до него и новости о том, что Юра стал одним из первых артистов из РФ, кто мог привезти в страну Оскар. Не стоит исключать и зависть», — поделился эксперт для Общественной Службой Новостей.
В то же время стала известна стоимость платья жены Юры Борисова, Анны Шевчук, в котором она пришла на афтепати «Оскара» — 190 тысяч рублей. В беседе с «Газетой.Ru» дизайнер этого платья Светлана Тегин отметила, что сразу поняла — этот наряд идеально подойдет для «Оскара», так как сочетает в себе нежность, строгость и русский флер.
«Из первых ассоциаций Анна в этом платье похожа на фарфоровую вазу и на аристократку начала прошлого века. Я рада, что у этого костюма сложилась такая счастливая судьба, что он так идеально совпал с внешностью и содержанием прекрасной Анны Шевчук», — рассказала она.
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«Специфический персонаж»: BadComedian высказался о борьбе Юры Борисова за «Оскар»
Блогер BadComedian: роль Юры Борисова не подразумевала победы на премии «Оскар»
04 марта 2025, 12:52

Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

Роль Юры Борисова в фильме «Анора» не подразумевала победы на премии «Оскар», так как персонаж — специфический, который не содержит глубины и перспектив для раскрытия. Об этом заявил российский блогер и кинокритик Евгений Баженов, более известный как BadComedian, в беседе с «Газетой.Ru».
«То, что Юра Борисов не получил «Оскар», оно понятно было, потому что роль не подразумевает раскрытия и статуэтки. Это специфический такой персонаж, которого он замечательно отыграл, но это явно не на «Оскар» — персонаж, именно персонаж, не Юра Борисов», — поделился он.
Баженов добавил, что был сильно удивлен победе «Аноры» в категории «Лучший фильм», так как ожидал, что статуэтку заберет «Бруталист», который, по его мнению, больше подходит для этой награды из-за «тяжеловесности» и серьезности.
«И ничего плохого в этом я не вижу, опять же — Юра Борисов. По моему ощущению, «Оскар» куда серьезнее награда, и «Бруталист» как будто фильм тяжеловеснее, — лично для меня, мне так показалось. «Анора» все-таки легче воспринимается», — отметил BadComedian.
Блогер также упомянул, что приз за лучшую женскую роль он бы отдал Деми Мур за фильм «Субстанция», который она, считает Баженов, заслужила больше, чем Майки Мэдисон.

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Эммануилу Виторгану вызвали скорую помощь
Mash: Эммануил Виторган пожаловался на боли в сердце
03 марта 2025, 13:11

Эммануил Виторган (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Народный артист России Эммануил Виторган пожаловался на боли в сердце, ему вызвали скорую помощь, передает Mash. Актеру стало плохо в его культурном центре на Остоженке.
Настояли ли медики на госпитализации — неизвестно. Сам Виторган пока не прокомментировал произошедшее. Эммануилу Виторгану 85 лет.

Перед этим сообщалось о смерти композитора Адриана Корчинского, написавшего музыку к песням артистов Ирины Аллегровой, Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной и других.

Вечером в воскресенье мужчина потерял сознание, находясь дома в Москве. Жена вызвала врачей, но те смогли лишь констатировать смерть композитора. Предварительной причиной смерти названа гипертония.

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Скончался автор песен Киркорова и Серова Юрий Мартынов
02 марта 2025, 22:22

Фото: iStock/ Mihashi

Композитор Юрий Мартынов ушел из жизни 1 марта. Ему было 67 лет. Об смерти Мартынова сообщила «Московский комсомолец» со ссылкой на Анну Пугач — жену его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева.
Алла Пугач поделилась, что композитор всю жизнь посвятил делам рано умершего брата — Евгения Мартынова. Юрий создавал фестивали имени Евгения, распространял его творчество, основал Клуб любителей песен своего брата.

«Благодаря его самозабвенной любви к брату песни живут до сих пор. Их любят, поют многие исполнители», — отметила супруга Дементьева.

Алла Пугач подчеркнула, что все песни Евгения Мартынова сохранились благодаря Юрию. Никто не знает, что теперь будет с наследием композитора, уточнила жена Дементьева.

«Огромная утрата. Он всю жизнь положил на то, чтобы память о его брате — знаменитом Евгении Мартынове — жила. Хотя Юрий и сам был потрясающим композитором, но при жизни, к сожалению, недооцененным. Никто не ожидал столь стремительного ухода. Юра должен был с нами сниматься в будущую среду в передаче, посвящённой Андрею Дементьеву», — рассказал певец Юлиан.

Отмечалось, что прощание с Мартыновым пройдет в закрытом режиме — этого желал сам композитор.

Юрий Мартынов известен своими эстрадными шлягерами. В числе исполнителей его композиций были Людмила Зыкина, брат Евгений Мартынов, Александр Серов, Николай Караченцов, Ольга Зарубина, Азиза, Сергей Беликов, Филипп Киркоров, Виктор Салтыков и другие.

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