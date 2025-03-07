В России выходит в прокат фильм «Отряд Светлячков» о «попаданце» в ВОВ

Кадр из фильма «Отряд Светлячков» (компания «Кинотайм»)
Полнометражный игровой отечественный фильм «Отряд Светлячков» о мальчике, который с помощью сетевых технологий попадает в Крым во время Великой Отечественной войны, выходит в российский прокат, сообщает пресс-служба компании «Кинотайм».
«Мальчик оказывается в Крыму в мае 1942 года, когда несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Перед героем встаёт вопрос — найти потерянные артефакты или присоединится к защитникам каменоломен. Постепенно мальчик из равнодушного зрителя становится полноправным участником событий и проявляет лучшие черты своего характера», — говорится в сообщении.Киноленту можно будет посмотреть по «Пушкинской карте». Возрастное ограничение — 12+. Прокат стартует 10 апреля.
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