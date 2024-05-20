Фестиваль колокольного звона в Коломне собрал лучших звонарей Московского региона

Фото: пресс-служба Коломенского г. о.
Около 9 тыс. человек стали гостями VI пасхального фестиваля колокольного звона, который собрал в Коломне лучших звонарей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
Ежегодный праздник «Бобреневские перезвоны» прошёл на территории Богородице-Рождественского Бобренева монастыря. В обновлённой зоне отдыха возле обители выступили профессиональные звонари, исполнители духовной и народной музыки, фольклорные коллективы и академические хоры.
Под стенами монастыря развернулась праздничная ярмарка с мастер-классами и аттракционами.
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«Сегодня вы слышите голос Коломны – волшебный, совершенно непостижимый колокольный звон, обладающий особой духовной силой. Фестивалю колокольного звона – уже шестой год, и он традиционно собирает в нашем городе лучших звонарей страны. Надеюсь, что эта добрая традиция продолжится», – приветствовала гостей и участников фестиваля замглавы муниципалитета Лариса Лунькова.
Под стенами монастыря развернулась праздничная ярмарка с мастер-классами и аттракционами.
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Лора Луганская