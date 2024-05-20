В Ногинске прошел фестиваль домашних животных «Лапки»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«В рамках фестиваля организаторы провели насыщенную познавательную программу. Так, участники смогли посетить лекции зоо-психолога, зоо-диетолога, грумера, кинолога и заводчика кошек. На территории парка состоялись показательные выступления собачьих клубов. Для участников фестиваля приготовили возможность насладиться развлекательной и концертной программами», — поделились в министерстве.
Кроме этого, для тех кто пришел с детьми подготовили игровую программу и возможность сделать аквагрим.
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