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Фестиваль «Купеческий вкус» проведут в Серпухове

24 июня 2024, 16:54
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

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В Серпухове 29 июня пройдет фестиваль «Купеческий вкус». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль пройдет в Серпуховском историко-художественном музее.

«В рамках программы организаторы подготовили насыщенную программу. Гости смогут принять участие в мастер-классе по созданию эскиза росписи для чайной чашки, а также в дегустации чая из самовара с традиционными угощениями. Также гостей ждут тематическая фотозона, ярмарка мастеров и лотерея с памятными сувенирами», — поделились в пресс-службе.



Начало программы фестиваля 29 июня в 12:00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте музея. Подробности о мероприятии можно найти на официальном сайте музея.

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#серпухов
В усадьбе Вязёмы открылась выставка вышитых копий знаменитых картин
24 июня 2024, 12:57

Фото: Никита Сморкалов

Выставка ««Узора нить вдохновенная» работает музее-заповеднике имени А. С. Пушкина в усадьбе Вязёмы Одинцовского городского округа, экспозицию составили копии знаменитых картин, исполненные в технике гобелена и вышивки крестом, передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
«Копии картин известных художников выполнены на ткани в больших форматах. Это очень кропотливая и тонкая работа: для живописного полотна нужно сначала составить точную схему, а затем вышивать по ней. На табличках рядом с работами написан срок исполнения — мастерицы работали от нескольких месяцев до трёх лет», — говорится в сообщении.
В числе представленных на выставке вышивок — копии картин Карла Брюллова, Уильяма Мо Эгли, Фердинанда Кусса и Михаила Шанькова.

Выставка будет работать до 4 августа, возрастных ограничений нет.

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#вязёмы
#выставка
#культура
#одинцовский городской округ
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В Наро-Фоминске наградили лауреатов конкурса детского рисунка
24 июня 2024, 12:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск

Лауреатам конкурса детского рисунка, прошедшего в городе Фошань провинции Гуандун, вручили дипломы и подарочные наборы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
Торжественное мероприятие прошло в Большом зале здании окружной администрации.

«Творческие наборы-конструкторы, цветы и красочные дипломы вручили лауреатам международного конкурса детского рисунка. На рассмотрение жюри международного конкурса детского рисунка от Наро-Фоминского городского округа было представлено 39 работ. Китайскими организаторами конкурса и администрацией Наро-Фоминского городского округа были отмечены не только лауреаты, но и их наставники – учителя изобразительного искусства», — поделились в пресс-службе.

«Рисуем во имя дружбы и яркого будущего» – так переводится с китайского главный слоган конкурса в Фошане. В Наро-Фоминске этот призыв города-побратима поддерживают и уже начали подготовку к участию в конкурсной программе 2024 года.

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#наро-фоминск
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Фотограф из Пушкино вышла в финал международного конкурса «Свет и Цвет»
24 июня 2024, 11:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Фотограф из Пушкино Анна Перевозчикова стала финалистом международного конкурса фотографии «Свет и Цвет». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Всего на конкурс прислали свыше 4500 работ из 398 городов России и зарубежных стран.

«Фотография Анны Перевозчиковой «Каир» в номинации «Город» войдет в экспозицию одноименного международного фестиваля, который пройдет в Ельце 21-25 августа 2024 года. Там же назовут победителей в шести основных номинациях: «Природа», «Город», «Люди», «Предмет», «Движение», «Ретро» и двух дополнительных: «Дом. Семья. Обычаи. Традиции» и «Нейрофотография», — отметили в пресс-службе.

В программе фестиваля «Свет и Цвет» участников также ждут свыше 50 мероприятий: лекции, публичные интервью, творческие встречи, практикумы, мастер-классы, экскурсии по городу и его окрестностям.

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В монастыре Серпухова открыли выставку детского творчества «Музей под небом»
24 июня 2024, 11:18

Фото: телеграм-канал Сергей Никитенко

Глава Серпухова Сергей Никитенко открыли во Владычном женском монастыре выставку «Музей под небом» Детской школы мозаики при коррекционной школе Лобни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Вместе с Никитенко в открытии участвовали президент благотворительного фонда «Исток», председатель Московского областного регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова, депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова и настоятельница монастыря, матушка Алексия.
«Живописные и мозаичные работы выполнены воспитанниками Детской школы мозаики, основанной в 1998 году. Её руководитель – диакон Димитрий Котов. Под его наставничеством дети открывают мир Божий через изобразительное искусство, учатся видеть его светлым, наполненным благодатью», – отметил Никитенко.
Помимо работ Детской школы мозаики, на выставке представлены произведения Территориальной детской школы искусств и Православной гимназии при Владычнем женском монастыре.

Выставка будет работать до середины июля.

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#московская область
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В Сергиевом Посаде подготовили праздничную программу «Троицкий венок»
21 июня 2024, 19:52

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

В Сергиевом Посаде в предстоящее воскресенье, 23 июня, пройдёт праздничная программа «Троицкий венок». Её организуют в трёх локациях, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«В пешеходной зоне «Дорога к храму» гостей ждёт программа «С нами – Троица вечной Руси». Для них приготовили концерт Сергиево-Посадского муниципального оркестра, выступление творческих коллективов городского округа. Для посетителей будет работать выставка-ярмарка, а вечером состоится концерт студии авторской песни «Журавлиная Родина», – говорится в сообщении.
На территории пешеходной зоны на улице Карла Маркса будут угощать чаем и троицкими блинами. С концертной программой выступят этно-кавер группа «Лирники» и местные творческие коллективы.

На смотровой площадке на улице Сергиевской покажут театральный пролог «Земля Сергия», а таже концерт с участием творческих коллективов Сергиево-Посадского округа. Местные художники выставят свои работы, а желающие смогут получить художественный шарж.

Как отметили в министерстве, во всех трёх локациях организуют мастер-классы, народные игры и забавы, праздничную торговлю, тематические фотозоны и многое другое.

Начало мероприятий – в 12:30, вход свободный.

Троица – один из 12 важнейших христианских праздников. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому праздник называют Пятидесятницей. Дата каждый год меняется. В этом году торжество придётся на 23 июня.

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В Павловском Посаде показали спектакль по мотивам рассказа Шолохова
21 июня 2024, 17:04

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Павлово-Посадском городском округе показали спектакль «Судьба человека. Первая весна» по мотивам произведения Михаила Шолохова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Авторы не просто воспроизвели текст рассказа, а представили Андрея Соколова как собирательный образ русского народа, обладающего непоколебимым характером, силой духа и бесконечной любовью к Родине.
В спектакле шолоховский сюжет переплетается с подлинными историями участников СВО и жителей Донбасса. За время подготовки проекта было собрано более 50 историй из первых уст от жителей новых территорий, участников спецоперации и Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.
Постановку подготовили «Центр креативных индустрий «Новый Город», народный театр «Новый город» из Красногорска при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и участии студии современного танца «ФлЭш дЭнс», а также русского камерного оркестра «Усадьба».

Отмечается, что показа спектакля в городском округе стал возможен благодаря депутату Мособлдумы Линаре Самединовой.

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#подмосковье
#московская область
#культура
#искусство
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В Серпухове откроется выставка «Искусство видеть. Авангард»
21 июня 2024, 12:39

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Биеннале визуальных искусств открывается в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С 29 июня по 29 сентября в Серпухове пройдет биеннале визуальных искусств на тему «Искусство видеть. Авангард», где представят не только отдельные виды и жанры искусства, но и их синтез и взаимосвязи.

«На выставке будут представлены работы признанных мастеров русского авангарда, таких как Наталия Гончарова, Давид Бурлюк, Михаил Ларионов, Роберт Фальк, Элий Белютин, а также современных авторов, включая Ирину Корину, Романа Ермакова, Дмитрия Шабалина и Екатерину Емельянову. Отдельная линия выставки будет посвящена авангарду в дизайне: от фарфоровых изделий Алексея Сотникова и Сергея Чехонина до стульев по эскизам Александра Родченко и платьев, созданных Варварой Степановой», — поделились в пресс-службе.

Главной площадкой станет Серпуховский историко-художественный музей, где также пройдет выставка «Авангард: мастерская будущего». Каждую субботу во дворе музея будут проходить кинопоказы. От классики — «Андрея Рублева» Андрея Тарковского и «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова — до молодого авторского кино.

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#музей
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#искусство
#выставка
#авангард
#выставки
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Археологи раскопали город Геркуланум, уничтоженный вулканом 2000 лет назад
Минкульт Италии: древний город Геркуланум стал открыт для посетителей
21 июня 2024, 11:41

Фото: IStock/LARISA SHPINEVA

В археологическом парке Геркуланум на юге Италии завершились раскопки древнего города, уничтоженного Везувием. Сейчас он открыт для посещения туристов, сообщил Франческо Сирано в пресс-релизе Министерства культуры страны.
Извержение полностью уничтожило город 2000 лет назад. Геркуланум часто находится в тени своего более известного соседа, Помпеи, который также был разрушен горой Везувий. Но пляжная раскопанного города зона известна тем, что в ней покоятся останки по меньшей мере 330 человек, которые погибли, укрываясь в лодочных домиках в надежде на спасение.

Оба места постепенно становились доступными для публики, начиная с 18 века, но новые находки продолжают удивлять посетителей по сегодняшний день.

«По нынешнее время это единственные руины римских городов, сохранившиеся таким исключительным образом и не имеющие аналогов по целостности и протяженности в мире», — сообщает ЮНЕСКО.

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#город
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#италия
#археология
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В Дмитровском кремле открылась выставка к 870-летию Дмитрова
20 июня 2024, 16:26

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставка, посвященная 870-летию Дмитрова, открылась в Дмитровском кремле. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
14 июня в выставочном зале музейно-выставочного комплекса «Дмитровский кремль» открылась выставка под названием «Город мой, что сердцу дорог…».

«В экспозиции представлены уникальные предметы из фондов музея, которые никогда ранее не экспонировались или участвовали в выставках очень редко. Выставка отражает наиболее интересные факты истории города Дмитрова. Многовековая история древнего города раскрывается через многообразие музейных предметов. Они имеют не только уникальную историческую ценность, но и бытовую, мемориальную значимость. За 870 лет своего существования Дмитров пережил множество событий, которые регулярно находят своё отражение в различных выставках, проводимых в музее», — поделились в пресс-службе.

Выставка представляет историю Дмитрова в хронологическом порядке, в контексте исторических событий страны. В экспозиции можно увидеть такие комплексы, как «Дмитров. Предания веков», «Герб города Дмитрова», «Дмитров — город воинской славы», «Святыни Дмитрова», «Города-побратимы», «Ностальгия».

Выставка будет работать до 15 сентября. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте музея.

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#дмитров
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