Фестиваль «Купеческий вкус» проведут в Серпухове

14 июня в выставочном зале музейно-выставочного комплекса «Дмитровский кремль» открылась выставка под названием «Город мой, что сердцу дорог…».

«В экспозиции представлены уникальные предметы из фондов музея, которые никогда ранее не экспонировались или участвовали в выставках очень редко. Выставка отражает наиболее интересные факты истории города Дмитрова. Многовековая история древнего города раскрывается через многообразие музейных предметов. Они имеют не только уникальную историческую ценность, но и бытовую, мемориальную значимость. За 870 лет своего существования Дмитров пережил множество событий, которые регулярно находят своё отражение в различных выставках, проводимых в музее», — поделились в пресс-службе.