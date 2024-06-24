Фестиваль «Купеческий вкус» проведут в Серпухове

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«В рамках программы организаторы подготовили насыщенную программу. Гости смогут принять участие в мастер-классе по созданию эскиза росписи для чайной чашки, а также в дегустации чая из самовара с традиционными угощениями. Также гостей ждут тематическая фотозона, ярмарка мастеров и лотерея с памятными сувенирами», — поделились в пресс-службе.
Начало программы фестиваля 29 июня в 12:00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте музея. Подробности о мероприятии можно найти на официальном сайте музея.
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