В Наро-Фоминске наградили лауреатов конкурса детского рисунка

Фото: пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск
Лауреатам конкурса детского рисунка, прошедшего в городе Фошань провинции Гуандун, вручили дипломы и подарочные наборы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
Торжественное мероприятие прошло в Большом зале здании окружной администрации.
«Рисуем во имя дружбы и яркого будущего» – так переводится с китайского главный слоган конкурса в Фошане. В Наро-Фоминске этот призыв города-побратима поддерживают и уже начали подготовку к участию в конкурсной программе 2024 года.
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«Творческие наборы-конструкторы, цветы и красочные дипломы вручили лауреатам международного конкурса детского рисунка. На рассмотрение жюри международного конкурса детского рисунка от Наро-Фоминского городского округа было представлено 39 работ. Китайскими организаторами конкурса и администрацией Наро-Фоминского городского округа были отмечены не только лауреаты, но и их наставники – учителя изобразительного искусства», — поделились в пресс-службе.
«Рисуем во имя дружбы и яркого будущего» – так переводится с китайского главный слоган конкурса в Фошане. В Наро-Фоминске этот призыв города-побратима поддерживают и уже начали подготовку к участию в конкурсной программе 2024 года.
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Мира Полтева