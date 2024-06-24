В усадьбе Вязёмы открылась выставка вышитых копий знаменитых картин

Фото: Никита Сморкалов
Выставка ««Узора нить вдохновенная» работает музее-заповеднике имени А. С. Пушкина в усадьбе Вязёмы Одинцовского городского округа, экспозицию составили копии знаменитых картин, исполненные в технике гобелена и вышивки крестом, передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
«Копии картин известных художников выполнены на ткани в больших форматах. Это очень кропотливая и тонкая работа: для живописного полотна нужно сначала составить точную схему, а затем вышивать по ней. На табличках рядом с работами написан срок исполнения — мастерицы работали от нескольких месяцев до трёх лет», — говорится в сообщении.В числе представленных на выставке вышивок — копии картин Карла Брюллова, Уильяма Мо Эгли, Фердинанда Кусса и Михаила Шанькова.
Выставка будет работать до 4 августа, возрастных ограничений нет.
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