В монастыре Серпухова открыли выставку детского творчества «Музей под небом»

Фото: телеграм-канал Сергей Никитенко
«Живописные и мозаичные работы выполнены воспитанниками Детской школы мозаики, основанной в 1998 году. Её руководитель – диакон Димитрий Котов. Под его наставничеством дети открывают мир Божий через изобразительное искусство, учатся видеть его светлым, наполненным благодатью», – отметил Никитенко.
Помимо работ Детской школы мозаики, на выставке представлены произведения Территориальной детской школы искусств и Православной гимназии при Владычнем женском монастыре.
Выставка будет работать до середины июля.
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