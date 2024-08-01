Фестиваль «Музей под звёздами» в Серпухове в этом году посвятят контрастам

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Во дворе Серпуховского историко-художественного музея 10 августа пройдёт традиционный фестиваль «Музей под звёздами». Его посвятят синтезу искусств, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«В этом году мероприятие назвали «Контрасты. Маковские». Оно приурочено к закрытию выставки «Маковские. Константин и Владимир». Те, кто побывал на выставке или знаком с творчеством художников, знают, как разительно отличаются их произведения, хотя братья творили в одно время. Тематика их картин вызывает противоположные мысли и эмоции. Контрасты, окружающие нас, станут главной темой фестиваля», – отметили в министерстве.Организаторы фестиваля считают его задачей популяризацию искусства. Для этого музейные пространства выводят под открытое небо, рассказывая о шедеврах музея в нестандартном формате, объединяя изобразительное искусство с музыкой, танцем и театром.
Хедлайнерами вечера станут джазовый ансамбль солиста Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Фёдора Андреева и джазовая певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов Светлана Сорокина. Музыканты выступят с программой «Добрый вечер». В концерте также примут участие образцовая танцевальная студия «Сильфида», музыкальная студия «Маэстро» и другие коллективы.
Помимо этого, в программе фестиваля интерактивные точки, фотозона, лотерея и ярмарка мастеров.
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Лора Луганская