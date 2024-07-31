В подмосковной усадьбе Захарово состоится IX фестиваль «Традиция»

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» проведут в усадьбе Захарово музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе 24 августа, в этом году фестиваль будет проходить в девятый раз, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Создателями и идейными вдохновителями фестиваля являются писатель Захар Прилепин и режиссер Эдуард Бояков. Они на протяжении многих лет предлагают уникальную программу и собирают на площадках «Традиции» талантливых людей. Целью фестиваля является переосмысление взгляда на традицию, а также демонстрация нерасторжимой связи современности с основными ценностями русской культуры», — отмечается в сообщении.В рамках фестиваля запланированы спектакли, лекции, концерты, мастер-классы, презентации и прочие разнообразные развлечения для всей семьи. На территории фестиваля будет работать ярмарка.
Подробная информация о программе размещена на сайте мероприятия.
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