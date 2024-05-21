В Подмосковье пройдет литературный фестиваль «Про речь»

Фото: сайт музея-заповедника «Усадьба «Мураново»
В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» пройдет литературный фестиваль. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проведут 25 мая в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново».
Также гостей ждёт ярмарка-продажа литературы от ведущих издательств, литературная программа для детей и взрослых, публичные беседы и встречи с авторами литературных произведений, а также музыкально-театральная программа и традиционные усадебные активности.
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«Основная программа фестиваля посвящена слову во всех его проявлениях, богатому литературному наследию России и роли литературы в жизни современного человека, анализу симбиоза книги и слова с другими видами искусства — музыкой, театром, кино. Участие в фестивале примут театр неслышащих актеров «Недослов», актёры школы-студии МХАТ, актёры театра DOC, творческое объединение «Квадратъ» и проект «Метаморфозы» солистки Большого драматического театра Ольги Селиверствовой», — поделились в министерстве.
Также гостей ждёт ярмарка-продажа литературы от ведущих издательств, литературная программа для детей и взрослых, публичные беседы и встречи с авторами литературных произведений, а также музыкально-театральная программа и традиционные усадебные активности.
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Мира Полтева