Гостями семейного фестиваля «Рябинушка» в Истре стали около 5 тысяч человек

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Порядка 5 тысяч человек посетили семейный фестиваль «Рябинушка», который 6 и 7 июля проходил в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Истре. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В ведомстве назвали основной целью фестиваля популяризацию семейных ценностей и русской народной культуры, воспитание подрастающего поколения в духе русских традиций.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Для посетителей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программе – выступления государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко», государственного академического оркестра солистов «Русские узоры», ансамблей народной музыки «Дмитровские рожечники» и «Вечёрка» и многих других.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Желающие могли принять участие в мастер-классах по народным ремёслам, например, научиться кузнечному делу. Свою продукцию на фестивале представили фермеры со всей России. Широко была представлена и продукция подмосковного сельхозпроизводства. Фермеры предлагали хлеб, молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, грибы и ягоды. Посетителей угощали блюдами русской кухни.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Семейный фестиваль планируют проводить в Подмосковье ежегодно.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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«Почётными гостями фестиваля стали семейные пары, прожившие в браке более 50 лет, а также многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей. Президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова вручила им памятные подарки», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Для посетителей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программе – выступления государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко», государственного академического оркестра солистов «Русские узоры», ансамблей народной музыки «Дмитровские рожечники» и «Вечёрка» и многих других.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Желающие могли принять участие в мастер-классах по народным ремёслам, например, научиться кузнечному делу. Свою продукцию на фестивале представили фермеры со всей России. Широко была представлена и продукция подмосковного сельхозпроизводства. Фермеры предлагали хлеб, молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, грибы и ягоды. Посетителей угощали блюдами русской кухни.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Семейный фестиваль планируют проводить в Подмосковье ежегодно.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Лора Луганская