Фестиваль «Русский холодец» в Павловском Посаде собрал более 11 тысяч гостей

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
25 января в парке «Меленки» в Павловском Посаде состоялся XII гастрономический фестиваль «Русский холодец». На мероприятие пришли более 11 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этом году мероприятие было приурочено к Дню студента и посвящено университетам и факультетам. Основная идея фестиваля заключалась в индивидуальном подходе к процессу приготовления пищи и приобретении кулинарных навыков, которые формируются в студенческие годы.
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Главная особенность мероприятия — дегустация холодцов, приготовленных по разным студенческим рецептам. Кроме того, на фестивале были представлены народные художественные промыслы, ярмарка и тематическая фотозона.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Участники мероприятия играли в «холодцовые» шашки и участвовали в гастрономическом чемпионате по скоростному поеданию холодца.
Также на фестивале состоялся праздничный концерт и выступление на открытом микрофоне.
Мероприятие было организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
Также на фестивале состоялся праздничный концерт и выступление на открытом микрофоне.
Мероприятие было организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
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Дайана Хусинова