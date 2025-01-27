В Подмосковье составили недельный топ-5 самых посещаемых парков

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Парки и лесопарки Московской области за минувшую неделю — с 20 по 26 января — посетили свыше 1,3 млн человек: на 20 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. О том, какие пять парков оказались самыми популярными, рассказали в подмосковном Минблагоустройства.
«Первое место в недельном рейтинге посещаемости занял парк «Пехорка» в Балашихе: там побывали более 46 тысяч человек. Парк «Пехорка» находится в центре города. В 2017-2018 гг. там провели масштабные работы по благоустройству, что сделало его одним из самых популярных мест округа», — говорится в сообщении.Вторую строчку рейтинга занял Центральный парк в Королёве: за неделю там побывали свыше 36 тысяч человек. На третьем месте оказался Центральный парк Пушкинского округа с результатом более 35 тысяч посетителей за неделю. Четвёртым стал парк имени Льва Толстого в Химках, где насчитали почти 32 тысячи посетителей. А замыкает недельный топ-5 парк «Фабричный» в городе Дедовск округа Истра: этот парк за неделю посетили более 29 тысяч человек.
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