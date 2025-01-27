В Подмосковье составили недельный топ-5 самых посещаемых парков

Парки и лесопарки Московской области за минувшую неделю — с 20 по 26 января — посетили свыше 1,3 млн человек: на 20 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. О том, какие пять парков оказались самыми популярными, рассказали в подмосковном Минблагоустройства.