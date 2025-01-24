В подмосковных учебных заведениях отметят День российского студенчества

Фото: пресс-служба Министерства МО
В вузах и колледжах Московской области готовятся отметить День российского студенчества. Там организуют праздничные мероприятия для студентов, сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
На 24 и 25 января запланированы вечера, концерты, фестивали и КВИЗы.
Так, в Красногорском колледже пройдёт традиционный Студенческий бал. В колледже «Московия» праздник отметят танцевальным флешмобом. Губернский колледж и Егорьевский техникум организуют фотовыставку о жизни студентов. Сергиево-Посадский колледж проведёт «Студенческий Форд-Боярд», а колледж «Подмосковье» – «Ледовую Айс вечеринку».
Для студентов Государственного гуманитарно-технологического университета в парках Орехово-Зуева пройдёт мероприятие «ЗАЧЁТный парк». В программе – профориентация, творческие встречи, концерты и дискотеки. Коломенский ГСГУ подготовил квест, «Весёлые старты» и концерт.
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Так, в Красногорском колледже пройдёт традиционный Студенческий бал. В колледже «Московия» праздник отметят танцевальным флешмобом. Губернский колледж и Егорьевский техникум организуют фотовыставку о жизни студентов. Сергиево-Посадский колледж проведёт «Студенческий Форд-Боярд», а колледж «Подмосковье» – «Ледовую Айс вечеринку».
Для студентов Государственного гуманитарно-технологического университета в парках Орехово-Зуева пройдёт мероприятие «ЗАЧЁТный парк». В программе – профориентация, творческие встречи, концерты и дискотеки. Коломенский ГСГУ подготовил квест, «Весёлые старты» и концерт.
«В 66 государственных и частных вузах региона обучаются более 70 тыс. студентов. Главные направления – инженерное дело, технологии и технические науки, образование, педагогические науки и другие», – рассказали в министерстве.Лучшим учащимся и коллективам региона вручат награды. Некоторые мероприятия станут стартом празднования Года защитника Отечества. Это, например, проекты «Как ковалась Победа» и Всероссийская акция «Студенческий десант». Помимо этого, студенты организуют благотворительные акции в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ.
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Лора Луганская