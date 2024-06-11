​Фестиваль «Русский слог» объединил более 100 подмосковных поэтов

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
«Фестиваль стал продолжением празднования 225-летия Александра Пушкина. Он объединил более 100 современных поэтов и тысячи ценителей поэтического искусства. Художественные чтения и встречи с авторами стихов прошли на десятках городских площадок — в библиотеках, парках, скверах, и уличных кафе. Чтение стихов сопровождалось выступлениями музыкантов и танцоров, вернисажами и театральными перформансами», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что фестиваль открыл десятки новых имён молодых авторов, отобранных в ходе фестиваля экспертным советом. В топ-30 начинающих поэтов вошли авторы не только из Московской области, но и из других регионов России.
Фестиваль проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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