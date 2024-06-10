Концерты «Город танцует в парках» в эти выходные посмотрели 16 тыс. зрителей

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Концерты проекта «Город танцует в парках» в минувшие выходные посетили свыше 16 тыс. человек. 8 и 9 июня танцевальные коллективы выступили в Электростали, Орехово-Зуеве, Ногинске, Дубне и Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В финальный этап фестиваля прошли танцевальный коллектив Art Project из Электростали, коллектив эстрадного танца «Феерия» из Павлово-Посадского городского округа, дом танца «Наследие» из Орехово-Зуева, коллектив BABYLON из Богородского городского округа, коллектив уличного танца «Алмаз» из Талдома, танцевальная студия «Юна-Спорт» из Дубны, студия танца «Ассоль» из Сергиева Посади и коллектив DancePlace из Дмитровского городского округа», – говорится в сообщении.В концертной программе выступили участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.
Как напомнили в министерстве, фестиваль продлится до 16 июня и завершится гала-концертом в сентябре. Подробности можно узнать на сайте.
Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская