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Выставка «Преображенная природа» откроется в Подмосковье

10 июня 2024, 17:37
Фото: istockphoto / AnnaStills

Фото: istockphoto / AnnaStills

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В Звенигороде откроется выставка «Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX вв. из собрания Русского музея». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка начнет свою работу 25 июня в Звенигородском манеже.

«Здесь проект «Вокруг Левитана» увидело и оценило больше 26 тысяч человек. Надеюсь, что новая выставка «Преображенная природа», продолжающая совместную программу, также станет предметом внимания самой широкой аудитории, а творческое взаимодействие звенигородского музея с Русским музеем будет только укрепляться», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.



Для посетителей выставки будет подготовлено более чем 40 произведений мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. К выставке запланированы творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи с экспертами.

Посетить выставку все желающие смогут до ​12 января 2025 года.

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#звенигород
Участники фестиваля «Город танцует в парках» выступят в Реутове 15 июня
10 июня 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Концерты второго сезона областного фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в Реутове 15 июня в Центральном парке. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Филиппа Науменко.
«Лучшие команды нашего муниципалитета будут бороться за звание финалистов. После их выступлений зрителей ждут концертная программа в исполнении танцоров-участников телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, а также мастер-класс под руководством одного из лучших хореографов России», – рассказала начальник управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Анастасия Николаенко.
Вход на концерты будет свободным. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте городтанцует.рф и в группе﻿ фестиваля с соцсети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Филиппа Науменко

Проект проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#культура
#город танцует в парках
#реутов
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#танцы
#подмосковье
#московская область
#лето в подмосковье
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Жители Подмосковья смогут присоединиться к онлайн-выставке «Национальные Экотрадиции»
10 июня 2024, 16:56

Фото: istockphoto / shironosov

Руководитель проекта «Экотрадиция» Ольга Лавлинская представила уникальную интерактивную онлайн-выставку «Национальные Экотрадиции». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Интерактивная выставка объединяет в себе живописные образы и математические формулы, чтобы показать важность наших национальных экотрадиций для сохранения окружающей среды.

Зрители выставки смогут принять участие в интерактивных заданиях, включающих создание рисунков на тему природы, экологии, математики, моды, театра, инноваций и науки.

«У каждого из нас есть уникальные способности и возможности, которые стоит развивать и использовать на благо себе и окружающих. Задания на интерактивной выставке «Национальные Экотрадиции» помогают проявить креативный потенциал для создания уникальных и оригинальных идей, а также инновационный потенциал для разработки новых продуктов, технологий или бизнес-моделей, и конечно творческий потенциал для самовыражения себя через искусство», — поделилась автор ежегодного проекта «Экотрадиция» Ольга Лавлинская.

Также созданные работы станут частью выставки, привлекающей внимание к важности сохранения природы.

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#искусство
#выставка
#бизнес
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#выставки
#подмосковье
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В Подмосковье завершился арт-пикник «ПОЭТ»
10 июня 2024, 15:09

Фото: Мария Шматкова

Виктор Сухоруков, Иван Кокорин, Алексей Кравченко и другие знаменитые актёры и музыканты приняли участие в арт-пикнике в Больших Вязёмах. Об этом сообщил корреспондент.
Проект на открытом воздухе был посвящен 225-летию со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.

«Поэзия — это мы сами, это наши чувства, это смыслы, зачем мы живём, для чего мы живём. Ведь мы же нужны кому-то, кто-то из наших близких ждёт нас, а мы порой этого не видим и не замечаем. Поэтому для нас поэзия, как глоток души. Давайте сегодня поговорим душами, чувствами благодаря нашей поэзии», — поделился артист театра и кино Иван Кокорин.

Помимо основной программы для всех участников фестиваля были подготовлены различные мастер-классы по актерскому мастерству, умею вести себя на сцене и многие другие.

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#кино
#проект
#поэзия
#артист
#а. с. пушкин
#фестиваль
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День России широко отметят в трёх городах округа Пушкинский
10 июня 2024, 14:10

Фото: Istockphoto / Yury Karamanenko

В День России в трёх городах округа Пушкинский пройдут праздничные мероприятия. Они состоятся в городе Пушкино, в Красноармейске и в Ивантеевке, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Все подробности представлены в афишах.





Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
«Приглашаю всех активно и патриотично провести 12 июня в кругу родных и близких!», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Праздник проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#пушкино
#праздник
#день россии
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#подмосковье
#московская область
#максим красноцветов
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Гусляры, самовар-бар и мыльные пузыри: где в Подмосковье отметить День России
Парки Подмосковья проведут тематические мероприятия ко Дню России
10 июня 2024, 13:20

Фото: туристический портал МО

Несколько десятков парков Московской области 12 июня проведут для посетителей тематические мероприятия в честь Дня России.
Фото: туристический портал МО

Город Высоковское, 11 июня


Состоится концерт «Ты живи, моя Россия!». Зрители услышат звуки такого старинного русского народного музыкального инструмента, как гуслей. Они погрузят посетителей в сказку и создадут неповторимую волшебную атмосферу.

На концерте выступит Государственный оркестр «Гусляры России». Его художественный руководитель – народный артист России Юрий Евтушенко, дирижёр – заслуженный артист России Юрий Пушкарёв. Уникальный коллектив был создан ещё в 1988 году при Московской областной государственной филармонии.

«Гусляры России» сотрудничают с ведущими солистами музыкальных театров России – Большого, Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко и других. Более половины всех концертных номеров оркестра – вокально-инструментальные композиции. Это народные песни, русские романсы, арии из опер и оперетт, песни XX века.

Концерт начнётся в 18:00 на Молодёжной (Зелёной) сцене парка культуры и отдыха «Берёзовый» Высоковска, а в случае непогоды – в зрительном зале КДЦ г. Высоковск.

Фото: Istockphoto / Svetlana Vysokos

Городской парк Каширы, 12 июня


Здесь подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу. В этот день в парке установят тематическую фотозону, организуют выставку рисунков, проведут творческие мастер-классы, бесплатное чаепитие с баранками, а также флешмоб и праздничный концерт. Помимо этого, можно будет сделать аквагрим в стилистике российского триколора. Будут работать площадки партнёров парка «Русская община».

Мероприятие пройдёт с 12:00 до 22:00 по адресу: Кашира, улица Гвардейская, Городской парк. Вход свободный.

Фото: Istockphoto / Oksana Oliynyk


Детский фестиваль «В будущее без границ» в Подмосковье стал территорией дружбы
Детский фестиваль «В будущее без границ» в Подмосковье стал территорией дружбы

Северо-Посадский округ, 12 июня


В парке «Покровский» в городе Хотьково праздник начнётся в 12:00. Гостей ждут концерт, шоу мыльных пузырей, творческие мастер-классы, квест «В поисках чистой воды», викторина на знание истории России и многое другое. Желающие смогут присоединиться к шествию с флагом России.

В парке «Скитские пруды» праздник стартует в 15:00. На нём выступят творческие коллективы городского округа, приглашённые артисты и Сергиево-Посадский муниципальный оркестр. Помимо этого, состоятся флешмоб, ярмарка, мастер-классы и многое другое.

Вход свободный, возрастных ограничений нет. Узнать подробности можно по телефону: 7 (496) 543-22-14.

Фото: Istockphoto / ElenaNichizhenova


Бронницы, 12 июня


Один из главных государственных праздников страны отметят 12 июня в парке «Бронницкий луг» в Бронницах. Гостей ждёт большая праздничная программа, в рамках которой пройдут концерт, флешмоб, викторины и тесты, творческие мастер-классы и анимация для детей. Завершится праздник дискотекой у главной сцены.

Начало программы в 12:00. Вход свободный, без возрастных ограничений.

Фото: Istockphoto / Vera Tikhonova


Талдом, 12 июня

В парке культуры и отдыха «Победа» 12 июня жители и гости городского округа увидят увлекательную и насыщенную программу. Для них проведут шествие с флагом России, фолк-концерт «Просторы родины». Они увидят выступление группы «Созвездие» и духового оркестра главы Талдомского округа.

Кроме того, желающие смогут принять участие в мастер-классах, кросс-опросе по русскому языку, побывать на сувенирной ярмарке. Сделать яркие снимки можно будет у фотозоны «Палитра России».

Начало праздника в 14:00. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Дополнительная информация – по телефону: 7 (939) 846-60-76.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Воскресенск, 12 июня


В Воскресенске 12 июня отметят сразу несколько значимых праздников – День России, день города Воскресенск и 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Начнётся праздничная программа у Иерусалимского храма, где в концерте «Под сенью дивных алтарей» будет звучать классическая и духовная музыка. Подхватит эстафету праздника арт-фестиваль «Пушкин в городе», который объединит 19 тематических локаций с мастер-классами, спектаклями, интерактивными программами, фотозонами, театрализациями, квизами и концертной программой, а также бар-самоваром.

В вечерней программе выступят солисты и лучшие творческие коллективы муниципалитета, а завершит праздник выступление группы «Лицей».

Место и время проведения — 12 июня в 10:00, территория Иерусалимского храма (Воскресенск, ул. Советская).

По данным Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятия в честь Дня России в 80 подмосковных парках в прошлом году посетили более 150 тыс. человек.

В этом году праздник проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#день россии
#праздник
#парки
#культура
#московская область
#подмосковье
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В России проведут флешмоб «Песни о родной стране»
10 июня 2024, 12:19

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Флешмоб-конкурс для школьников «Песни о родной стране» будет проходить в России с 12 по 30 июня в рамках проекта «Культура для школьников», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«Для того, чтобы принять участие в патриотическом флешмобе, школьникам предлагается записать видеоролик с одной из песен о Родине и выложить его в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.рф с предоставлением ссылки на Яндекс.диск. Приветствуются массовые работы с большим количеством участников», — говорится в сообщении.
По итогам флешмоба жюри выберет 50 роликов-победителей. Эти работы опубликуют на портале Культурадляшкольников.рф.

Ранее сообщалось, что в России стартовал конкурс видеороликов «Читаем всей семьёй» в двух номинациях: «Проза и Поэзия».

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#патриотизм
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В Подмосковье проведут фестиваль цветов «Пиономания»
10 июня 2024, 11:31

Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области

В Подмосковье состоится фестиваль цветов «Пиономания» в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет в городском округе Чехов 15 июня.

«На фестивале гости смогут ознакомиться с более чем 200 сортами пионов, среди которых новинки отечественной и зарубежной селекции. Для всех желающих будут подготовлены тематические фотозоны. Также участники смогут принять участие в мастер-классах по мыловарению, интерьерной живописи, созданию цветов из различных материалов. Любители цветов смогут получить советы по уходу за растениями от опытных садоводов», — рассказали в министерстве.

Полную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

​Начало мероприятия в 12:00

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#чехов
#мелихово
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#цветы
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#мастер-класс
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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Читаем всей семьёй»
10 июня 2024, 10:06

Фото: iStock/fizkes

Конкурс «Читаем всей семьёй» стартовал в России, принять в нём участие приглашают семьи с детьми до 18 лет, сообщили в оргкомитете конкурса.
«Для конкурса нужно снять видеоролик, в котором члены семьи разных поколений вместе читают вслух любимое произведение на русском языке», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится в двух номинациях — «Проза» и «Поэзия». Допустимый хронометраж ролика — от одной до трёх минут, допустимая погрешность — 15 секунд. В каждой из номинаций жюри выберет трёх победителей, эти семьи пригласят в Москву на церемонию награждения. Победители получат дипломы, книжные подарки, кроме того, для них будет организована культурная программа.

Видеоролики на конкурс принимаются онлайн с 9 июня по 30 сентября. От одной семьи можно прислать только одну заявку. Победителей объявят в ноябре текущего года, награждение назначено на декабрь.

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#культура
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В Подмосковье состоится автомобильный «Гагарин Фест»
10 июня 2024, 09:41

Фото: iStock/pack_zero

Фестиваль автозвука «Гагарин Фест» проведут в День России, 12 июня, на аэродроме Мячково в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба оргкомитета мероприятия.
«Фестиваль будет проводиться в третий раз. Ежегодно на нём устанавливают новый рекорд России по количеству автомобилей, одновременно воспроизводящих гимн России в исполнении группы «Любэ». Кроме того, в этом году планируется побить мировой рекорд по звуковому давлению, ранее установленный американцами», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках фестиваля планируется провести большую экскурсионную программу для раненых бойцов СВО, передвигающихся на колясках. В программу входит посещение главных столичных достопримечательностей и «Гагарин Феста».

Фестиваль организует компания «Урал», специализирующаяся на акустических системах. Подробная информация о фестивале размещена на официальном сайте мероприятия.

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