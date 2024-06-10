Выставка «Преображенная природа» откроется в Подмосковье

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В Звенигороде откроется выставка «Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX вв. из собрания Русского музея». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка начнет свою работу 25 июня в Звенигородском манеже.
Для посетителей выставки будет подготовлено более чем 40 произведений мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. К выставке запланированы творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи с экспертами.
Посетить выставку все желающие смогут до 12 января 2025 года.
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«Здесь проект «Вокруг Левитана» увидело и оценило больше 26 тысяч человек. Надеюсь, что новая выставка «Преображенная природа», продолжающая совместную программу, также станет предметом внимания самой широкой аудитории, а творческое взаимодействие звенигородского музея с Русским музеем будет только укрепляться», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Для посетителей выставки будет подготовлено более чем 40 произведений мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. К выставке запланированы творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи с экспертами.
Посетить выставку все желающие смогут до 12 января 2025 года.
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Мира Полтева