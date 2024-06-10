Литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» собрал более 10 тысяч человек

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Свыше 10 тыс. зрителей побывали на первом литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который проходил с 7 по 9 июня в музее-заповеднике А.С. Пушкина в усадьбе Большие Вязёмы. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В этом году мы решили объединить под знаком Пушкина в один грандиозный литературный праздник поэзии и русского слова два больших мероприятия – «Арт-пикник» и «Проект: ПОЭТ». В усадьбе Большие Вязёмы три дня звучали бессмертные пушкинские строки и произведения других авторов. Фестиваль посетили более 10 тысяч человек. Отмечу замечательную тенденцию: поэзия снова становится модной. Поэты и чтецы собирают большие залы», – поделился впечатлениями министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.На фестивале прошли художественные чтения в исполнении известных актёров и поэтов, выступления у «Открытого микрофона» всех желающих, музыкальные, театральные и кинематографические программы.
Хедлайнерами фестиваля выступили народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков, актёры театра и кино Даниил Страхов, Иван Кокорин, Ирина Гринёва, поэтессы Екатерина Хлебникова и Мария Меженная, грузинская певица и автор песен Меги Гогитидзе, а также театр «Русская песня» Надежды Бабкиной и ансамбль композитора и скрипача Алексея Айги «4΄33΄΄».
В день открытия фестиваля, 7 июня, состоялся моноспектакль Райкина «Самое любимое», в котором прозвучали стихи русских поэтов Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова и Осипа Мандельштама.
Специальным мероприятием стали премьерный показ художественного фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна и мультимедийное световое шоу на фасаде главного усадебного дома.
Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская