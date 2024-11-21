В Гжельском университете провели концерт в честь 125-летия вуза

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Гжельский государственный университет отметил 125-летие, в честь юбилея и Дня преподавателя высшей школы в вузе устроили праздничный концерт, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Концерт был посвящен чествованию преподавателей и сотрудников, посвятивших свою жизнь подготовке будущих специалистов. Ректор Гжельского университета Денис Сомов высоко оценил вклад педагогического коллектива в развитие вуза и поблагодарил их за труд», — говорится в сообщении.В программу концерта вошли различные музыкальные номера, выступали различные исполнители. Кроме того, в ходе праздника состоялось награждение работников образования: они получили благодарности и почётные грамоты от ректора и учёного совета вуза, главы Раменского округа, Мособлдумы, окружного Совета депутатов и директора территориального управления «Гжель».
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