Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ Проекту «Краеведческий музей под открытым небом» в Звенигороде исполнилось два года

Проекту «Краеведческий музей под открытым небом» в Звенигороде исполнилось два года

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

Оригинал
В Звенигороде уже два года успешно реализуется проект «Краеведческий музей под открытым небом». Его цель — продемонстрировать инновационные подходы к сохранению культурного и исторического наследия Звенигорода через призму современного искусства и воссоздание местных культурных традиций, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
Задача авторов — расширить влияние изобразительного искусства и сделать его доступным для всех жителей и гостей города. На сегодняшний день реализовано семь объектов, расположенных в центре города. Некоторые из них включены в туристические маршруты и местные путеводители.

Автор идеи, организатор и художник проекта «Краеведческий музей под открытым небом» — Алексей Шилов, сын Виктора Шилова — народного художника Российской Федерации и академика Российской академии художеств.



Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

«Мой проект — это возможность рассказать людям об истории места, где они родились или куда приехали. Звенигород — город моего детства, место очень дорогое и важное для меня. В начале было много трудностей, иногда казалось, что ничего не получится. Но мною было принято решение — как бы то ни было продолжить работу над проектом. Это было сложно сделать в отсутствие финансирования, но внутренняя сила и потребность помогли мне встать на этот путь и продолжить начатое», — рассказал Шилов.
В этом году команда завершила работу над росписью «Звенигородский мираж». Она посвящена знаменитым деятелям культуры, которые посещали Звенигород или жили в нём и его окрестностях.

«В планах проекта — продолжить его сотрудничество с частными собственниками зданий, волонтерами и местными предпринимателями. Этот проект был создан совместными усилиями многих людей, я благодарен каждому, кто помог мне добрым словом и делом», — поделился художник.
Звенигород стал отправной точкой для других проектов, связанных с историей Московской области. На основе собранных данных творческая команда мастерской Алексея Шилова разработала оформление центра Мещерякова в Сергиевом Посаде и школы в Ступино, а также рассмотрела тему культурных кодов региона.

Читайте также:

Более 400 работ представлено на выставке-конкурсе «Жуковское притяжение»

Подмосковные музеи подготовили специальные программы к «Ночи искусств»

В Жуковском открывается областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение»
#музей
#музеи
#звенигород
#проект
#художник
В Люберцах 6 ноября откроется выставка «Центр Вселенной»
31 октября 2024, 10:22

Фото: istockphoto / shironosov

6 ноября в Картинной галерее Музейно-выставочного комплекса города Люберцы откроется выставка «Центр Вселенной». Мероприятие приурочено к Году семьи, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках выставки представлено более 100 произведений, созданных в технике пастельной живописи, которая придаёт изображениям семейных сцен мягкость и выразительность.

Все представленные работы успешно прошли конкурсный отбор, а на церемонии открытия состоится торжественное награждение победителей.

Выставка «Центр Вселенной» демонстрирует значимость семьи в современном обществе и подчёркивает важность поддержания и укрепления семейных уз и традиций.

В день открытия посетители смогут посетить кураторскую обзорную экскурсию по экспозиции и пообщаться с авторами работ. Кроме того, на выставке будут проведены лекции о семье, семейных ценностях и сохранении традиций.

Всю подробную информацию можно найти на сайте МВК г.о. Люберцы.

Читайте также:

Более 400 работ представлено на выставке-конкурсе «Жуковское притяжение»

Подмосковные музеи подготовили специальные программы к «Ночи искусств»

На форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ» представят более 200 редких предметов
#люберцы
#выставка
#культура
#музеи
#традиции
#семьи
#минкульттуризма мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более чем в 70 подмосковных парках отпразднуют День народного единства
30 октября 2024, 18:29

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более чем в 70 парках Подмосковья 4 ноября состоится общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство». Оно будет приурочено ко Дню народного единства, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей подготовили насыщенную программу – шествия в национальных костюмах, концертную программу «Многоголосье Родины». Будут работать мастерские по декору народных инструментов, интерактивные зоны «Игры народов России».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Парк Мира в Мытищах приглашает на квест, интерактивные площадки «Старорусские забавы» и фестиваль «Русская каша – сила наша!». Все желающие смогут продегустировать каши по старинным рецептам. На сцене парка выступят фолк-группа «Талица» и Праздничный хор Данилова монастыря.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке им. Толстого в Химках откроется интерактивная площадка с тематическими зонами – кузня, лучный тир и суличный тир для метания лёгкого копья. Пройдут мастер-классы по женскому рукоделию, разведению огня с помощью кресала. Помимо этого, состоится фестиваль национальных культур, на котором познакомят с разнообразием блюд регионов страны. В концерте примут участие ансамбль «Колокола России», национальный русский балет «Возрождение», ансамбль «Праскева», хор русской песни и другие творческие коллективы.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Центральном парке Богородского городского округа можно будет посетить мастер-класс по выпеканию блинов от шеф-повара Кирилла Дорофеева. Также гостей ждут выставка национальных костюмов в миниатюре и угощение блюдами кухонь народов России.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Центральный парк городского округа Пушкино подготовил выставки этнических костюмов и национальных сладостей. Пройдут мастер-классы по изготовлению татарской тюбетейки и русского платка. Будет организовано шествие в национальных костюмах «Хоровод дружбы».

Парк «Победа» Талдомского городского округа приглашает на праздник народных игр и мастер-класс по приготовлению рассольника. Можно будет также присоединиться к в викторине на знание особенностей национальных культур, к костюмированному шествию.

Читайте также:

Подмосковные музеи подготовили специальные программы к «Ночи искусств»

Более 400 работ представлено на выставке-конкурсе «Жуковское притяжение»

На сцене Губернского театра 30 октября состоится показ спектакля «Девушка и Дракон»
#парк
#парки
#день народного единства
#праздник
#программа
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 400 работ представлено на выставке-конкурсе «Жуковское притяжение»
30 октября 2024, 11:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Московская областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение» начала работу в Жуковском Дворце культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На выставке представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. В этом году выставка посвящена году семьи. Её тема – «Семейные традиции». На конкурс представлено 414 работ юных художников из 68 образовательных учреждений и 57 населенных пунктов Подмосковья. Работы оценивает профессиональное жюри в 12 номинациях», – говорится в сообщении.
Гостей вернисажа приветствовали директор Жуковской детской школы искусств №1, заслуженный работник культуры Московской области Елена Меденцева и директор галереи «5-й Дом» Нина Верникова.
«С каждым годом всё больше юных художников Подмосковья участвуют в выставке, расширяется география конкурса, увеличивается количество номинаций. Тема выставки «Семейные традиции» даёт возможность детям прикоснуться к важным аспектам их жизни – семейным ценностям, своим корням», – сказала Меденцева.
Выставка продлится до 10 ноября. Итоги конкурса подведут на торжественной церемонии закрытия.

Адрес Дворца культуры: Жуковский: ул. Фрунзе, д. 28.

Читайте также:

Подмосковные музеи подготовили специальные программы к «Ночи искусств»

На форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ» представят более 200 редких предметов

В парке Каширы отпразднуют День народного единства
#культура
#искусство
#живопись
#жуковский
#выставка
#конкурс
#дети
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные музеи подготовили специальные программы к «Ночи искусств»
30 октября 2024, 10:10

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Государственные музеи Московской области 3 и 4 ноября присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. В этом году акция посвящена Дню народного единства и пройдёт под девизом «Россия объединяет».
Подмосковные музеи подготовили выставки, экскурсии, концерты, мастер-классы и другие мероприятия.

Посетителей Серпуховского историко-художественного музея ждёт насыщенная программа с экскурсиями по постоянным и временным экспозициям, викториной по истории Серпухова и творческими занятиями. Авторская экскурсия «Тайны старого особняка» познакомит с историей основного здания музея – особняка купцов Мараевых. Кульминацией дня станет иммерсивный вечер «Утром деньги – вечером стулья», объединивший разные виды искусств.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» отметит праздник день спектаклем «А. Чехов. Рассказики» в постановке театра ФЭСТ из Мытищ.

В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину до позднего вечера бесплатно будут доступны выставочные проекты музея «П.И. Чайковский. Симфония «Жизнь» и «Елена Образцова. Жить – значит петь». Состоятся экскурсии по мемориальному дому композитора, а также тематическая экскурсия «Вся Италия в одном кабинете», семейная квест-игра, детская игровая программа «Сказки учёного кота». Завершат вечер одноактные балеты «Шопениана» и «Анна Каренина» Московского областного государственного академического театра «Русский балет».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» ждёт гостей в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское». Днем там пройдёт экскурсия «Реликвии потомков Пушкина в Лопасне». На ней можно будет увидеть мемориальные предметы, поступившие от семей потомков поэта и их окружения из России, Бельгии, Германии и Франции. Для детей подготовлена программа «Сказки о царе Салтане…» Посетители смогут принять участие в творческой встрече с кинорежиссёром Андреем Железняковым и послушать классическую музыку на концерте.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей-заповедник А.С. Пушкина приглашает на обзорные экскурсии по усадьбе Вязёмы и на новую программу – квест-экскурсию «Сокровища Вязём». Участники пройдут по маршруту с виртуальным Пушкиным, погружаясь в историю усадьбы Вяземы, ответят на вопросы, накопят баллы и получат призы. Также посетителей ждет концерт классической музыки «Венский букет». 4 ноября там пройдут литературный вечер «Неспешные чтения в русской усадьбе» и концерт «Метаморфозы фортепиано».

Звенигородский государственный музей-заповедник пригласил в Звенигородский манеж на творческую программу «Зажги свою звезду над Звенигородом!». Все желающие смогут разместить свою звезду на изображении ночной улицы города. Гостей также ждёт литературно-музыкальная экскурсия по выставке «Преображённая природа. Пейзаж XIX-ХХ веков из собрания Русского музея».

В усадьбе Боблово музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока состоится концерт фортепианной музыки. В Шахматове организуют мастер-класс «Сувенир из Шахматова».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подробную информацию о праздничных программах можно найти на сайтах и в социальных сетях музеев.

Читайте также:

На форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ» представят более 200 редких предметов

В парке Каширы отпразднуют День народного единства

Для каширян организовали экскурсию в Ожерельевское локомотивное депо
#день народного единства
#праздник
#музеи
#культура
#ночь искусств
#минкульт мо
#подмосковье
#московская область
#акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На сцене Губернского театра 30 октября состоится показ спектакля «Девушка и Дракон»
30 октября 2024, 10:01

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

На сцене Губернского театра 30 октября состоится премьера обновлённой версии балета «Девушка и дракон», представленного Московским областным государственным академическим театром «Русский балет». Спектакль приурочен к Году культурного обмена между Россией и Китаем. Сюжет основан на древней китайской легенде, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Балет был создан в результате творческого сотрудничества российских и китайских деятелей искусства и посвящён 75-летию основания Китайской Народной Республики и установлению официальных дипломатических отношений между Россией и Китаем.

«Искусство — интернационально, понятно без слов. Сотрудничество с китайскими деятелями культуры, гастроли, творческие обмены служат укреплению дружественных и культурных связей между нашими странами, подтверждают всем известную истину, что для искусства и красоты границ не существует», — подчеркнул художественный руководитель Московского областного государственного академического театра «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Композитором музыки для балета стал заслуженный деятель искусств Российской Федерации китайского происхождения Цзо Чжень Гуань. Он добавил в балетную партитуру мелодию старинной народной китайской песни «Течёт речка».

Либретто и постановку осуществил народный артист СССР Вячеслав Гордеев, который умело сочетает стилистику китайского танцевального искусства с классической техникой русского балета.

Гримы и костюмы были созданы китайскими мастерами. Артисты театра «Русский балет» оживили китайский эпос на сцене.

Начало спектакля запланировано на 19:00. Возрастное ограничение — 6 .

Читайте также:

Команда из Московской области выиграла конкурс по поддержке театрального искусства

В Москве состоялся концерт «Поэты России»

В Химках 19 октября состоится показ спектакля «Пять вечеров»
#искусство
#балет
#артист
#театр
#спектакль
#премьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ» представят более 200 редких предметов
29 октября 2024, 19:10

Фото: пресс-служба организаторов форума

8 ноября пройдёт первый Российский ежегодный форум «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ», сообщили в пресс-службе организаторов. Он станет платформой для обсуждения роли народных художественных промыслов как основы формирования национального культурного суверенитета и культурного кода.
На мероприятие приглашены советник президента России Елена Ямпольская, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, представители бизнеса и науки.

На форуме будет открыта выставка произведений народных художественных промыслов. Посетители увидят более 200 редких предметов, созданных высокопрофессиональными художниками. Экспонаты побывали во многих странах и получили высокие оценки экспертов. Это иконы, вышивка, кружевоплетение, декоративная роспись по металлу, лаковая миниатюрная живопись, косторезное искусство, резьба по дереву, ювелирное искусство, детские игрушки царской семьи и печатные издания.

Необычным событием станет демонстрация уникальной одежды от художников Высшей школы народных искусств. Каждое из 80 представленных произведений требует более года ручного труда. Русской культурой вдохновлялись кутюрье мировых домов моды. Художественное достоинство работ подтверждено участием за последние пять лет более чем в 20 зарубежных выставках.
Фото: пресс-служба организаторов форума

Академия готовит художников по 22 видам народных художественных промыслов, которые представлены на форуме.
«Мы стремимся не только сохранять, но и развивать художественные традиции России, создавая высокохудожественные произведения, чтобы представлять великолепие художественного наследия страны во всем мире. Первая миссия нашей академии – подготовка художников по каждому виду народных художественных промыслов, вторая – представлять традиционное искусство России за рубежом, способствовать формированию этического отношения в целом к нашей России», – отметила президент Высшей школы народных Искусств Валентина Максимович.
Информацию о Российском ежегодном форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ» можно найти на площадках Союза промышленников и предпринимателей «Иволга».

Читайте также:

В парке Каширы отпразднуют День народного единства

Ансамбль «Журавушка» из Каширы принял участие в конкурсе «Когда поёт душа народа»

В Котельниках отпраздновали День тыквы и яблок
#форум
#художники
#выставка
#подмосковье
#московская область
#искусство
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В парке Каширы отпразднуют День народного единства
29 октября 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Городском парке Каширы 4 ноября пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это прекрасная возможность отдохнуть в праздничные выходные, организовать интересный досуг для себя и своих близких. Для жителей округа подготовлена обширная программа – тематическая фотозона, спортивные игры, мастер-класс и онлайн-викторина. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт «Многоголосье Родины». Желающие смогут попить чая из самовара», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Афишу этого и других мероприятий, проводимых в муниципалитете, можно найти в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт» и телеграм-канале парка.

Из-за плохой погоды возможна отмена мероприятий.

Читайте также:

Ансамбль «Журавушка» из Каширы принял участие в конкурсе «Когда поёт душа народа»

В Котельниках отпраздновали День тыквы и яблок

Для каширян организовали экскурсию в Ожерельевское локомотивное депо
#кашира
#подмосковье
#московская область
#день народного единства
#праздник
#парк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ансамбль «Журавушка» из Каширы принял участие в конкурсе «Когда поёт душа народа»
29 октября 2024, 15:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Татариновском Доме культуры городского округа Ступино прошёл открытый фестиваль-конкурс самодеятельного вокального творчества «Когда поёт душа народа», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Цель мероприятия — поддержка и развитие самодеятельного исполнительского творчества в сфере вокального искусства, повышение квалификации участников фестиваля, руководителей, преподавателей и концертмейстеров, обмен опытом и укрепление профессиональных и дружеских связей, сохранение культурного наследия и поддержка творческих инициатив, а также популяризация народного творчества и искусства.

На фестивале собрались разные вокальные коллективы из разных городов Московской области. От городского округа Кашира участвовал вокальный ансамбль «Журавушка», состоящий из детей войны, который представляет культурно-досуговый центр «Родина» (руководитель Марина Николаевна Гвоздякова).

По итогам конкурса ансамбль «Журавушка» занял первое место и получил почётное звание победителя.

Читайте также:

Для каширян организовали экскурсию в Ожерельевское локомотивное депо

В Кашире состоялась встреча с народным художником России Евгением Максимовым

Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров
#кашира
#мероприятия
#подмосковье
#конкурс
#творчество
#вокал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Котельниках отпраздновали День тыквы и яблок
28 октября 2024, 18:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Кузьминском лесопарке Котельников прошёл осенний праздник – День тыквы и яблок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Для гостей подготовили насыщенную концертную программу. Они также смогли принять участие в конкурсах и создать поделки своими руками. Впервые в лесопарке провели конкурс по украшению деревьев шарфами «Доставай шарфы!» Также в честь праздника прошли старты Всероссийского проекта «5 вёрст» «Тыквобежка», – говорится в сообщении.
Одним из ярких моментов праздника стал конкурс варенья из тыквы и яблок. Участники представили свои творения, а гости наслаждались кулинарным творчеством. Самые запоминающиеся работы были отмечены дипломами.

Читайте также:

Для каширян организовали экскурсию в Ожерельевское локомотивное депо

В Кашире состоялась встреча с народным художником России Евгением Максимовым

В Жуковском открывается областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение»
#котельники
#парк
#праздник
#подмосковье
#московская область
#тыква
#яблоки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников