Проекту «Краеведческий музей под открытым небом» в Звенигороде исполнилось два года

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций
В Звенигороде уже два года успешно реализуется проект «Краеведческий музей под открытым небом». Его цель — продемонстрировать инновационные подходы к сохранению культурного и исторического наследия Звенигорода через призму современного искусства и воссоздание местных культурных традиций, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
Задача авторов — расширить влияние изобразительного искусства и сделать его доступным для всех жителей и гостей города. На сегодняшний день реализовано семь объектов, расположенных в центре города. Некоторые из них включены в туристические маршруты и местные путеводители.
Автор идеи, организатор и художник проекта «Краеведческий музей под открытым небом» — Алексей Шилов, сын Виктора Шилова — народного художника Российской Федерации и академика Российской академии художеств.
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Автор идеи, организатор и художник проекта «Краеведческий музей под открытым небом» — Алексей Шилов, сын Виктора Шилова — народного художника Российской Федерации и академика Российской академии художеств.
Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций
В этом году команда завершила работу над росписью «Звенигородский мираж». Она посвящена знаменитым деятелям культуры, которые посещали Звенигород или жили в нём и его окрестностях.«Мой проект — это возможность рассказать людям об истории места, где они родились или куда приехали. Звенигород — город моего детства, место очень дорогое и важное для меня. В начале было много трудностей, иногда казалось, что ничего не получится. Но мною было принято решение — как бы то ни было продолжить работу над проектом. Это было сложно сделать в отсутствие финансирования, но внутренняя сила и потребность помогли мне встать на этот путь и продолжить начатое», — рассказал Шилов.
Звенигород стал отправной точкой для других проектов, связанных с историей Московской области. На основе собранных данных творческая команда мастерской Алексея Шилова разработала оформление центра Мещерякова в Сергиевом Посаде и школы в Ступино, а также рассмотрела тему культурных кодов региона.«В планах проекта — продолжить его сотрудничество с частными собственниками зданий, волонтерами и местными предпринимателями. Этот проект был создан совместными усилиями многих людей, я благодарен каждому, кто помог мне добрым словом и делом», — поделился художник.
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Дайана Хусинова