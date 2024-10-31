В Люберцах 6 ноября откроется выставка «Центр Вселенной»

Фото: istockphoto / shironosov
6 ноября в Картинной галерее Музейно-выставочного комплекса города Люберцы откроется выставка «Центр Вселенной». Мероприятие приурочено к Году семьи, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Выставка «Центр Вселенной» демонстрирует значимость семьи в современном обществе и подчёркивает важность поддержания и укрепления семейных уз и традиций.
Всю подробную информацию можно найти на сайте МВК г.о. Люберцы.
Читайте также:
Более 400 работ представлено на выставке-конкурсе «Жуковское притяжение»
Подмосковные музеи подготовили специальные программы к «Ночи искусств»
На форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ» представят более 200 редких предметов
Дайана Хусинова