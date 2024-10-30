Более чем в 70 подмосковных парках отпразднуют День народного единства

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Более чем в 70 парках Подмосковья 4 ноября состоится общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство». Оно будет приурочено ко Дню народного единства, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей подготовили насыщенную программу – шествия в национальных костюмах, концертную программу «Многоголосье Родины». Будут работать мастерские по декору народных инструментов, интерактивные зоны «Игры народов России».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Парк Мира в Мытищах приглашает на квест, интерактивные площадки «Старорусские забавы» и фестиваль «Русская каша – сила наша!». Все желающие смогут продегустировать каши по старинным рецептам. На сцене парка выступят фолк-группа «Талица» и Праздничный хор Данилова монастыря.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке им. Толстого в Химках откроется интерактивная площадка с тематическими зонами – кузня, лучный тир и суличный тир для метания лёгкого копья. Пройдут мастер-классы по женскому рукоделию, разведению огня с помощью кресала. Помимо этого, состоится фестиваль национальных культур, на котором познакомят с разнообразием блюд регионов страны. В концерте примут участие ансамбль «Колокола России», национальный русский балет «Возрождение», ансамбль «Праскева», хор русской песни и другие творческие коллективы.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Центральном парке Богородского городского округа можно будет посетить мастер-класс по выпеканию блинов от шеф-повара Кирилла Дорофеева. Также гостей ждут выставка национальных костюмов в миниатюре и угощение блюдами кухонь народов России.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Центральный парк городского округа Пушкино подготовил выставки этнических костюмов и национальных сладостей. Пройдут мастер-классы по изготовлению татарской тюбетейки и русского платка. Будет организовано шествие в национальных костюмах «Хоровод дружбы».
Парк «Победа» Талдомского городского округа приглашает на праздник народных игр и мастер-класс по приготовлению рассольника. Можно будет также присоединиться к в викторине на знание особенностей национальных культур, к костюмированному шествию.
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Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Парк Мира в Мытищах приглашает на квест, интерактивные площадки «Старорусские забавы» и фестиваль «Русская каша – сила наша!». Все желающие смогут продегустировать каши по старинным рецептам. На сцене парка выступят фолк-группа «Талица» и Праздничный хор Данилова монастыря.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке им. Толстого в Химках откроется интерактивная площадка с тематическими зонами – кузня, лучный тир и суличный тир для метания лёгкого копья. Пройдут мастер-классы по женскому рукоделию, разведению огня с помощью кресала. Помимо этого, состоится фестиваль национальных культур, на котором познакомят с разнообразием блюд регионов страны. В концерте примут участие ансамбль «Колокола России», национальный русский балет «Возрождение», ансамбль «Праскева», хор русской песни и другие творческие коллективы.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Центральном парке Богородского городского округа можно будет посетить мастер-класс по выпеканию блинов от шеф-повара Кирилла Дорофеева. Также гостей ждут выставка национальных костюмов в миниатюре и угощение блюдами кухонь народов России.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Центральный парк городского округа Пушкино подготовил выставки этнических костюмов и национальных сладостей. Пройдут мастер-классы по изготовлению татарской тюбетейки и русского платка. Будет организовано шествие в национальных костюмах «Хоровод дружбы».
Парк «Победа» Талдомского городского округа приглашает на праздник народных игр и мастер-класс по приготовлению рассольника. Можно будет также присоединиться к в викторине на знание особенностей национальных культур, к костюмированному шествию.
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Лора Луганская