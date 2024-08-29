«Из двух волн»: Проект «Культурных полюс. Таруса» в музее «Новый Иерусалим»

«Культурный полюс. Таруса»: в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый выставочно-просветительский проект
В музее «Новый Иерусалим» в Истре стартовал выставочно-просветительский проект «Культурных полюс. Таруса». В экспозиции представлены работы из фондов музея «Новый Иерусалим», в том числе те, что никогда ранее не экспонировались. Проект объединяет свыше 100 живописных работ, графических, скульптурных и мозаичных произведений мастеров, чье творчество неразрывно связано с Тарусой, а также художников «Тарусской школы».
Искусствовед, арт-директор Vikhrоvaart gallery куратор выставочных и просветительских проектов Анна Вихрова в беседе с «Радио 1» рассказала, что проект вводит в мировую терминологию искусствоведов термин «тарусская школа художников». В отличие от других центров, творческая активность в Тарусе не прерывается более 100 лет.
«Культурный полюс. Таруса»: в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый выставочно-просветительский проект
По ее словам, проект состоит из двух волн: лирического пейзажа, связанного с красотами самого ландшафта Оки, которая объединяет и соединяет усадьбу Паленова и дачный город художника Таруса и из второй волны русского авангарда.
«Культурный полюс. Таруса»: в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый выставочно-просветительский проект
Она добавила, что главным фактором в создании такого проекта является хранение произведений забытых художников, которые сейчас становятся известными.
«Культурный полюс. Таруса»: в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый выставочно-просветительский проект
По ее словам, в Тарусе на сегодняшней день более 50 художников нескольких династий, но в проект отобраны произведения разных стилей и направлений: графика, живопись, скульптура из местного тарусского мрамора, пеноплекса, декоративное искусство в виде деревянных шкатулок, мозаичные произведения итальянского мастера Марка Бравура, который уже более 9 лет живет в Тарусе.
Помимо проекта каждую субботу в музее проводятся кураторские экскурсии, где рассказывают все о процессе создания выставки и о каждом художнике.
«Культурный полюс. Таруса»: в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый выставочно-просветительский проект
Выставка открылась 23 августа и продлится до 20 октября.
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«В экспозиции представлены очень редко экспонируемые эскизы Василия Поленова, замечательные произведения Николая Крымова — художника, которого можно считать одним из основоположников лирического пейзажа средней полосы. Благодаря этому проекту мы обнаружили в коллекции музея «Новый Иерусалим» совершенно уникальные акварели Василия Шитикова — художника, которого по праву можно считать национальным достоянием, но его работы и имя как будто были надолго вычеркнуты из галереи национальной культуры, и мы открываем заново это имя. Также будут произведения недавно ушедшего из нашего мира, одного из первых и ярких нонконформистов Эдуарда Штейнберга», — рассказала искусствовед.
«Культурный полюс. Таруса»: в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый выставочно-просветительский проект
По ее словам, проект состоит из двух волн: лирического пейзажа, связанного с красотами самого ландшафта Оки, которая объединяет и соединяет усадьбу Паленова и дачный город художника Таруса и из второй волны русского авангарда.
«Именно в Тарусе был выпущен первый нецензурированный русский альманах «Тарусские страницы», и именно там в 1962 году состоялась первая выставка молодых андеграундных советских художников, которые назвали себя нонконформистами. И из этих двух течений, которые гармонично соединились, выросла плеяда гениальных художников. Профессиональные художники, которые работали в кабинете живописного искусства в Москве, писавшие картины в направлении соцреализм, оказавшись в летних мастерских в Тарусе, позволяли себе высказывать так, как было близко именно им. И мы, можно сказать, открываем новую страницу в отечественной культуре», — объяснила собеседница.
«Культурный полюс. Таруса»: в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый выставочно-просветительский проект
Она добавила, что главным фактором в создании такого проекта является хранение произведений забытых художников, которые сейчас становятся известными.
«Многие работы долго пролежали в запаснике музея, и надо отдать должное хранителю искусства Людмиле Денисовой. Она уже долгие годы кропотливо собирает произведения забытых художников, которые сейчас становятся все более известными. Художников бурного периода 20-30 годов, когда происходил надлом, перестройка, и культура казалась никому не нужна», — сказала Анна Вихрова.
«Культурный полюс. Таруса»: в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый выставочно-просветительский проект
По ее словам, в Тарусе на сегодняшней день более 50 художников нескольких династий, но в проект отобраны произведения разных стилей и направлений: графика, живопись, скульптура из местного тарусского мрамора, пеноплекса, декоративное искусство в виде деревянных шкатулок, мозаичные произведения итальянского мастера Марка Бравура, который уже более 9 лет живет в Тарусе.
Помимо проекта каждую субботу в музее проводятся кураторские экскурсии, где рассказывают все о процессе создания выставки и о каждом художнике.
«Культурный полюс. Таруса»: в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый выставочно-просветительский проект
«Начиная с 14 сентября, после кураторской экскурсии состоятся творческие встречи с художниками, будет возможность задать вопросы, узнать про их творчество, осознать, насколько богата российская культура в наши дни», — заключила спикер.
Выставка открылась 23 августа и продлится до 20 октября.
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Анастасия Бондарева