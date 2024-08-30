Фото: Андрей Семибратов
В Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом Необычную художественную выставку под открытым небом открыли на аллее вдоль стадиона «Металлург» в Ступине в преддверии празднования Дня города, передаёт корреспондент Андрей Семибратов.
«На аллее разместили огромные плакаты, на которых напечатали картины известного ступинского художника Юрия Бороздина. Все произведения посвящены родному городу живописца», — говорится в сообщении.Оригиналы картин представлены на выставке «Мой город», которая открылась 29 августа в Ступинском историко-краеведческом музее. В экспозиции более 100 работ, по ним можно проследить, как менялся город на протяжении десятилетий.
Отмечается, что ко Дню города в Ступине готовят и другие пространства, например, на центральной площади монтируют сцену, где состоится праздничный концерт.
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