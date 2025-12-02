Филармония Петербурга отметит 50-летие со дня присвоения им. Дмитрия Шостаковича
В Филармонии Санкт-Петербурга отметят 50-летие со дня присвоения имени Дмитрия Шостаковича. Заместитель директора по творческой деятельности и художественный руководитель Большого зала Евгений Петровский рассказал, как планируется отпраздновать знаковую дату.
По его словам, 2 декабря состоится концерт «(Не)Знакомый Шостакович», который посвятят этому событию.
«"Не" взято в скобки потому, что, с одной стороны, в концерте есть редко звучащие произведения Шостаковича, а с другой — знакомые, можно даже сказать, популярные сочинения. Исполнит программу заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр Филармонии, дирижер — Феликс Коробов», — приводит «Петербургский дневник» слова Петровского.
Он также добавил, что в 2026 году исполнится 120 лет со дня рождения Шостаковича. В связи с этим событием состоится программа международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» с акцентом на его творчество.
Петровский отметил, что при нынешних условиях стало сложнее приглашать иностранных исполнителей. Однако есть те, которые любят Россию и её музыку, и они приезжают, несмотря на все трудности. В качестве примеров он назвал венгерского скрипача Кристофа Барати, немецкого органиста и дирижера Лео Кремера, итальянского саксофониста Федерико Мондельчи и других музыкантов.