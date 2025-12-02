Филармония Петербурга отметит 50-летие со дня присвоения им. Дмитрия Шостаковича

02 декабря 2025, 13:27

Фото: iStock/Yori Meirizan

В Филармонии Санкт-Петербурга отметят 50-летие со дня присвоения имени Дмитрия Шостаковича. Заместитель директора по творческой деятельности и художественный руководитель Большого зала Евгений Петровский рассказал, как планируется отпраздновать знаковую дату.





По его словам, 2 декабря состоится концерт «(Не)Знакомый Шостакович», который посвятят этому событию.





«"Не" взято в скобки потому, что, с одной стороны, в концерте есть редко звучащие произведения Шостаковича, а с другой — знакомые, можно даже сказать, популярные сочинения. Исполнит программу заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр Филармонии, дирижер — Феликс Коробов», — приводит «Петербургский дневник» слова Петровского.