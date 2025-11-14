Определились полуфиналисты Лиги КВН Гжельского государственного университета
В Гжельском государственном университете состоялся четвертьфинал сезона местной Лиги КВН. За выход в полуфинал боролись 12 команд из Москвы и Подмосковья, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Участники соревновались в традиционных конкурсах «Приветствие» и «Разминка с жюри». Каждая команда продемонстрировала креативный подход к выполнению заданий.
Мероприятие прошло в актовом зале университета при активной поддержке студентов. По результатам испытаний определились команды, которые продолжат борьбу в полуфинале Лиги КВН ГГУ.
Читайте также: