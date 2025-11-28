В Павловском Посаде обсудили туристический потенциал платочной мануфактуры

28 ноября 2025, 16:28

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов побывал на местной платочной мануфактуре и встретился с её президентом и вдохновителем Владимиром Стуловым. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Собеседники обсудили сотрудничество, планы на ближайшие годы и новые проекты. Сегодня на уникальном производстве трудятся более 520 человек.

«Было очень вдохновляюще видеть, как рождаются шедевры. На встрече обсудили текущие вопросы и планы, а они грандиозные. С нетерпением ждём реализации большого музейного проекта. Пожелал Владимиру Сергеевичу и всей команде мануфактуры новых творческих вершин и процветания», – сказал Балашов.