В Павловском Посаде обсудили туристический потенциал платочной мануфактуры
Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов побывал на местной платочной мануфактуре и встретился с её президентом и вдохновителем Владимиром Стуловым. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Собеседники обсудили сотрудничество, планы на ближайшие годы и новые проекты. Сегодня на уникальном производстве трудятся более 520 человек.
«Было очень вдохновляюще видеть, как рождаются шедевры. На встрече обсудили текущие вопросы и планы, а они грандиозные. С нетерпением ждём реализации большого музейного проекта. Пожелал Владимиру Сергеевичу и всей команде мануфактуры новых творческих вершин и процветания», – сказал Балашов.Платки и шали стали визитной карточкой Павлово-Посадского округа во всём мире. Мануфактура была основана в 1795 году. За это время там сложилась единственная в своем роде школа платочного рисунка.
Эксклюзивная технология состоит в том, что только в Павловском Посаде применяют многоцветную печать по шаблону с более чем 20 оттенками. Такого оборудования и опыта нет больше нигде.
Ежегодно на предприятии производят более 1400 видов изделий от шалей до скатертей из шерсти, шёлка, хлопка и льна.