Молодёжь Подмосковья приглашают принять участие в фольклорном форуме
Всероссийский молодёжного фольклорный форум «ВОЛОГДА.ФОЛК» состоится в августе, принять в нём участие приглашают представителей всех регионов страны, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
«Целью форума является объединение молодёжи, увлечённой народным творчеством, фольклором, традиционной культурой. Мероприятие станет площадкой для сохранения и популяризации культурного наследия народов Российской Федерации», — говорится в сообщении.К участию приглашаются граждане России в возрасте от 18 до 35 лет. Желающие должны зарегистрироваться в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» и подать заявку на «ВОЛОГДА.ФОЛК». Заявки принимаются до 30 июня включительно.
Форум будет проводиться с 14 по 17 августа на двух площадках: в Вологде и на базе архитектурно-этнографического музея в деревне Семенково Вологодской области.