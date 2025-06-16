Красота из отходов: в Кашире прошёл экологический фестиваль «Мусорный шик»

16 июня 2025, 10:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В городском парке Каширы устроили экологический фестиваль «Мусорный шик». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





На фестивале провели показ уникальных нарядов из вторичных материалов, творческие мастер-классы, медитацию под поющие чаши, ярмарку мастеров, чаепитие, прочитали лекции.

«Мы собрались показать, что из мусора можно сделать красоту, обратить внимание людей на то, что не надо засорять планету, и переработка мусора – важный шаг в наши дни», – сказала одна из участниц фестиваля.