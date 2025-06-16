Красота из отходов: в Кашире прошёл экологический фестиваль «Мусорный шик»
В городском парке Каширы устроили экологический фестиваль «Мусорный шик». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На фестивале провели показ уникальных нарядов из вторичных материалов, творческие мастер-классы, медитацию под поющие чаши, ярмарку мастеров, чаепитие, прочитали лекции.
«Мы собрались показать, что из мусора можно сделать красоту, обратить внимание людей на то, что не надо засорять планету, и переработка мусора – важный шаг в наши дни», – сказала одна из участниц фестиваля.
Автор акции – активистка Александра Страчкова. С 2015 года мероприятие собирает тех, кто хочет изменить отношение к миру вокруг себя с уважением к природе и человеку.
В Московской области для жителей и гостей готовят фестивали и выставки в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Афишу мероприятий округа можно найти по ссылке.