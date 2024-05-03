Фильм из Павловского Посада стал победителем международного кинофестиваля

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
Фильм «Волшебный платок» телеканала «Радуга» из Павловского Посада стал победителем III Международного кинофестиваля МОСТЫ, который завершился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Картину представила на суд жюри руководитель Школьного театра «Веретено» Ольга Космынина. Сказка о павловопосадском платке заняла первое место в номинации «Лучший детский фильм».
Также фильм-сказка участвовал во внеконкурсной программе Международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова, который проходил 24-28 апреля в Павлово-Посадском городском округе.
Посмотреть фильм можно по ссылке.
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«Лента соединяет известных персонажей русских сказок, но главным героем фильма стал павловопосадский платок. Как известно, Павловский Посад – родина одного из самых красивых народных промыслов России. И это не первая победа «Волшебного платка». Ранее художественный фильм стал победителем Всероссийского кинофестиваля «Белая птица» в Казани в номинации «Лучший детский фильм», – говорится в сообщении.
Также фильм-сказка участвовал во внеконкурсной программе Международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова, который проходил 24-28 апреля в Павлово-Посадском городском округе.
Посмотреть фильм можно по ссылке.
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Лора Луганская