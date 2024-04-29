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В Павловском Посаде торжественно завершился 8-ой Кинофестиваль «17 мгновений…»

29 апреля 2024, 21:30
Фото: администрация Павлово-Посадского городского округа

Фото: администрация Павлово-Посадского городского округа

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В Павловском Посаде торжественно завершилось проведение 8-го Кинофестиваля «17 мгновений…» имени Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Пять дней пролетели, как один, надеюсь, что у нас с организаторами получилось подарить всем зрителям незабываемые эмоции! До встречи на 9 кинофестивале «17 мгновений…» имени Вячеслава Васильевича Тихонова,» — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
В конкурсную программу вошло 16 работ: шесть многосерийных фильмов и десять полнометражных.



Диплом «Первое мгновение» получила дебютировавшая в качестве сценариста Тина Барклая. Она представила фильм «Сказки Гофмана».

Приз «За лучшую операторскую работу» получил оператор фильма «Времена года» Александр Кузнецов.
Фото: администрация Павлово-Посадского городского округа

Сразу шесть композиторов той же кинокартины получили приз «За лучшую композиторскую работу» имени Микаэла Таривердиева. Призёрами стали Иван Бурляев, Михаил Соболев, Данил Борисов, Арсений Смирнов, Сергей Фарафонов и Яков Александров.

А приза «За лучший сценарий» имени Юлиана Семенова удостоена сценарист фильма «Край» Наталия Мещанинова.

Кроме того, были награждены участники кинофестиваля в номинациях: «За лучшую режиссерскую работу» (Наталия Гугуева), «За лучшую актерскую работу» (Анна Шепелева), «За оптимистичное и одухотворяющее кино» (Асель Жураева) и «За лучший сериал» (Сергей Виноградов).

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#павловский посад
#кинофестиваль
#подмосковье
#фильм
Назначен новый представитель ВОЗ в России
Представителем ВОЗ в России стал Батыр Бердыклычев
29 апреля 2024, 20:15

Фото: iStock/diegograndi

Врач Батыр Бердыклычев назначен представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России. Об этом пресс-служба представительства сообщила ТАСС.
Отмечается, что новый глава приступил к выполнению обязанностей.

До назначения на эту должность врач работал в Европейском региональном бюро ВОЗ, возглавлял страновые офисы организации в Белоруссии и Турции.

Ранее пост представителя ВОЗ занимала Мелита Буйнович. Она завершила свою миссию в Москве в январе текущего года. После неё временно исполняющим обязанности была назначена спецпредставитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ в России Бахтыгуль Каррыева.

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#воз
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#россия
#врач
#медицина
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В Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты
Нацкомитет «Победа»: молдавские суды отменяют штрафы за георгиевские ленты
29 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/Elena Titova

Молдавские суды начали отменять штрафы за ношение георгиевской ленты, при этом полиция страны продолжает угрожать жителям санкциями. Об этом глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану направил предупреждение жителям республики, в котором призывает воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 Мая во избежание штрафа. Он подчеркнул, что в стране на законодательном уровне действует запрет на продажу, хранение, производство и ношение ленты, которая, по его словам, является «символом агрессии».

Петрович подчеркнул, что судебными инстанциями страны не было принято ни одного протокола, касающегося георгиевской ленты. А в настоящее время идёт процесс отмены административных протоколов по этому делу.

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#молдавия
#суд
#георгиевская лента
#штрафы
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В майские праздники сотрудники Комлесхоза будут работать в усиленном режиме
29 апреля 2024, 18:37

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Силы и средства Комитета лесного хозяйства Московской области находятся в режиме повышенной готовности на майских праздниках. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В длинные выходные и праздничные майские дни для контроля за пожарной ситуацией в лесах Подмосковья и ликвидации возгораний в лесах будет усилена работа сил и средств Комлесхоза.

«Осуществляется постоянный контроль за состоянием территории земель лесного фонда, в том числе занятых торфяниками. Проводится авиационный мониторинг пожарной опасности, а региональная диспетчерская служба Комитета работает в круглосуточном режиме. На патрулирование излюбленных мест отдыха граждан и лесных участков рядом с населенными пунктами выходят усиленные группы лесной охраны и полицейских», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что техника и личный состав лесопожарных формирований находятся в постоянной готовности к тушению лесных пожаров.

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#комлесхоз мо
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Страница с биографией Иванова исчезла с сайта Минобороны
29 апреля 2024, 18:34

Фото: iStock/sfreestee

С сайта Минобороны России исчезла страница с биографией ранее арестованного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова.
Отмечается, что информация об Иванове также пропала со страницы, где перечислены все заместители Сергея Шойгу.

Напомним, что Иванова, который курировал работу военно-строительного комплекса, задержали 23 апреля. По данным следствия, замглавы оборонного ведомства вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере. Сделку планировалось провести под видом оказания услуг имущественного характера при проведении порядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Решением суда Иванов заключён под стражу на месяца, все его счета арестованы. Сам экс-замминистра обороны не признаёт свою вину.

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#сайт
#информация
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Жителям Краснознаменска рассказали об изменения в пропускной системе на территорию ЗАТО
29 апреля 2024, 18:20

Фото: Елена Аботурова

Жителям Краснознаменска разъяснили, какие изменения будут введены для оформления пропуска на территорию ЗАТО. Об этом сообщил корреспондент.
29 апреля в Краснознаменске прошел приём жителей , который провел глава муниципалитета Владимир Пирогов.

«С 25 апреля жители уже не могут выписывать разовые пропуска на территорию Краснознаменска без предъявления паспорта с регистрацией в ЗАТО.. Нами создана рабочая группа, люди пишут заявления, затем они рассматриваются в индивидуальном порядке. По каждому человеку сегодня принято предварительное решение, чтобы на праздники жители не остались без допуска на территорию. Это касается и семей военнослужащих, вышедших на пенсию, их детей, внуков, правнуков, а также лиц, купивших жильё», — подчеркнул глава.

Стоит отметить, что прием граждан продолжится 30 апреля.

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Умер актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе
29 апреля 2024, 17:54

Фото: iStock/jorgeantonio

Грузинский актер Тристан Саралидзе скончался в возрасте 68 лет. Об этом информирует телеканал Rustavi2 со ссылкой на близких актера.
Саралидзе исполнил знаменитую роль докладчика на балконе в культовом фильме режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Причина смерти актера не уточняется.

По информации источника, Саралидзе долгое время боролся с тяжелой болезнью.

В 1984 году актер снялся в советском фильме «Приказано взять живым». В 2003 году Саралидзе исполнил роль Арсена в литовско-российском сериале «Литовский транзит».

Ранее сообщалось, что на 49-м году жизни умер актёр театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко. Причина смерти также не разглашается.

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#актёр
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#смерть
#сериал
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Жителей Молдавии призвали воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 мая
Глава полиции Молдавии напомнил о штрафах за ношение георгиевской ленты 9 мая
29 апреля 2024, 16:52

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Жителей Молдавии призвали воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 мая во избежание штрафов. Такое заявление сделал глава полиции страны Виорел Чернэуцану.
При этом молдавская оппозиция ранее пригласила жителей принять участие в марше Победы 9 мая.

В настоящее время в стране действует запрет на продажу, хранение, производство и ношение георгиевской ленты, которая является «символом агрессии». Данный запрет закреплён на законодательном уровне. В случае нарушения закона последуют санкции, отметил глава полиции.

Напомним, что запрет георгиевской ленты, а также символов V и Z вступил в силу в Молдавии 20 апреля 2023 года. Отмечается, что наказание за нарушение последует только в том случае, если символика будет использована для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать факт одного из этих нарушений должна будет полиция.

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#молдавия
#георгиевская лента
#запрет
#штраф
#9 мая
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В Волоколамске свыше сотни человек приняли участие в субботнике
29 апреля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Сотни волоколамцев присоединились к Всероссийскому субботнику. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Во всероссийском субботнике 27 апреля принимали участие школьники, активисты, сотрудники администрации и волонтеры.

«В Волоколамском округе для уборки в рамках субботника выбрано несколько десятков локаций на территории всего муниципалитета. Это придомовые территории, общественные пространства, скверы, парки, центральные улицы населённых пунктов. Трудовые коллективы приводили в порядок территории около своих организаций, а также проводили уборку на рабочих местах», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что у школ совместно родителями и педагогами дети высаживали саженцы деревьев. Также в городе провели «Чистый забег» в городском парке.

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#волоколамск
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Представители Подмосковья стали призерами хакатона ЦФО по искусственному интеллекту
29 апреля 2024, 14:53

Фото: пресс-служба «Россия – страна возможностей»

Трое жителей Московской области стали призерами хакатона по искусственному интеллекту в Центральном федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».
Награждение победителей состоялось в Москве. По итогам соревнования 15 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 000 000 рублей.

«Кейс «Интеллектуальный анализатор обратной связи студентов» был посвящен разработке прототипа системы для интеллектуального анализа обратной связи студентов. Второе место заняла команда «ALT F4», в состав которой вошли Илья Гринюк из Балашихи и Артем Селезнев из Мытищ. В кейсе «Второй пилот для куратора / специалиста поддержки» участники разрабатывали чат-бот поддержки. Второе место заняла команда «16K20», в состав которой вошел Виталий Клементьев из Королева», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что все участники проекта получили возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям. Кроме для реализации своих проектов ребята уже нашли партнеров для дальнейшего развития.

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