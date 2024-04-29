В Павловском Посаде торжественно завершился 8-ой Кинофестиваль «17 мгновений…»

Фото: администрация Павлово-Посадского городского округа
В Павловском Посаде торжественно завершилось проведение 8-го Кинофестиваля «17 мгновений…» имени Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Пять дней пролетели, как один, надеюсь, что у нас с организаторами получилось подарить всем зрителям незабываемые эмоции! До встречи на 9 кинофестивале «17 мгновений…» имени Вячеслава Васильевича Тихонова,» — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.В конкурсную программу вошло 16 работ: шесть многосерийных фильмов и десять полнометражных.
Диплом «Первое мгновение» получила дебютировавшая в качестве сценариста Тина Барклая. Она представила фильм «Сказки Гофмана».
Приз «За лучшую операторскую работу» получил оператор фильма «Времена года» Александр Кузнецов.
Фото: администрация Павлово-Посадского городского округа
Сразу шесть композиторов той же кинокартины получили приз «За лучшую композиторскую работу» имени Микаэла Таривердиева. Призёрами стали Иван Бурляев, Михаил Соболев, Данил Борисов, Арсений Смирнов, Сергей Фарафонов и Яков Александров.
А приза «За лучший сценарий» имени Юлиана Семенова удостоена сценарист фильма «Край» Наталия Мещанинова.
Кроме того, были награждены участники кинофестиваля в номинациях: «За лучшую режиссерскую работу» (Наталия Гугуева), «За лучшую актерскую работу» (Анна Шепелева), «За оптимистичное и одухотворяющее кино» (Асель Жураева) и «За лучший сериал» (Сергей Виноградов).
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