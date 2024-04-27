В Павловском Посаде в «День добрых дел» посадили более 200 деревьев

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Свыше 200 саженцев высадили в Павлово-Посадском городском округе школьники, их педагоги и родители, а также просто неравнодушные жители в рамках общеобластной акции «День добрых день», которая проводилась в субботу, 27 апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Делать добрые дела очень приятно и просто, главное, чтобы они были совершены от чистого сердца. Мы вместе высадили липы, ели, дубы, навели порядок на пришкольных и общественных территориях, в скверах и парках, у памятников и воинских мемориалов», — цитируются в сообщении слова главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семёнова.В акции приняли участие более одиннадцати тысяч школьников, субботник проводился на 26 пришкольных территориях.
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