В Павловском Посаде представили мюзикл «Кастинг» мастерской Лики Руллы

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Мастерская Лики Руллы представила мюзикл «Кастинг» в рамках кинофестиваля «17 мгновений…» в Павловском Посаде, об этом сообщили в администрации городского округа.
«Зрители увидели спектакль, мастерски сплетенный из вокальных и танцевальных номеров разных мюзиклов в интересную остроумную историю. Мощная и задорная энергия летела в зал со сцены, когда на ней выкладывались на все 100 процентов молодые таланты! Браво!»— отметил Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
Отмечается, что мюзикл «Кастинг» поставили артисты мастерской Лики Руллы. Он был презентован в рамках кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова.
Слово «кастинг» существует в жизни каждого артиста. Прежде чем выйти на сцену, артист мюзикла каждый раз, из проекта в проект, проходит через кастинг. На сцене ДК «Октябрь» студенты факультета музыкального театра ГИТИС представили свой вариант развития событий, отметили в пресс-службе Павловского Посада.
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