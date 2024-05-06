Фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд

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Фильм «Сто лет тому назад» в третий раз подряд возглавил кинопрокат в России и СНГ, сообщает портал kinobusiness.com.
Фильм собрал в прокате 922,1 миллиона рублей. За выходные сумма сборов составила более 142,2 миллиона рублей.
На втором месте – премьерный фильм этой недели «Всемирный потоп», собравший 22,6 миллиона рублей. На третьей позиции оказалась музыкальная кинокартина «Летучий корабль», собравший 19,1 миллиона рублей.
«Сто лет тому назад» – российский фантастический фильм режиссера Александра Андрющенко, снятый по одноименной повести Кира Булычева. Главных героев – Алису Селезневу и Колю Герасимова – воплотили на экран Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн, а космических пиратов – Александр Петров и Юрий Борисов. Фильм вышел в прокат 18 апреля 2024 года.
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На втором месте – премьерный фильм этой недели «Всемирный потоп», собравший 22,6 миллиона рублей. На третьей позиции оказалась музыкальная кинокартина «Летучий корабль», собравший 19,1 миллиона рублей.
«Сто лет тому назад» – российский фантастический фильм режиссера Александра Андрющенко, снятый по одноименной повести Кира Булычева. Главных героев – Алису Селезневу и Колю Герасимова – воплотили на экран Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн, а космических пиратов – Александр Петров и Юрий Борисов. Фильм вышел в прокат 18 апреля 2024 года.
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Александр Климов