RT презентовал фильм «Крокус. Общая боль»

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Состоялась премьера фильма RT «Крокус. Общая боль».
Отмечается, что картина рассказывает не только о самой трагедии, но и о героях, которые спасли много жизней. Среди них врачи, спасатели, пожарные, таксисты, гардеробщики-подростки и многие другие.
До этого секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявлял, что все причастные к организации теракта в Крокус Сити Холле будут наказаны, где бы они не скрывались. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, следствие подтвердило связь напавших с украинскими националистами.
Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин назвал террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта, хорошо подготовленными наёмниками. По его словам, они не в первый раз брали в руки оружие и, вероятно, имели некоторый боевой опыт.
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«Я обернулся, увидел людей, которые находились рядом со мной, и всем крикнул: «За мной!» — приводит RT слова 16-летнего Александра Журика, работавшего в тот день в гардеробе.
До этого секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявлял, что все причастные к организации теракта в Крокус Сити Холле будут наказаны, где бы они не скрывались. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, следствие подтвердило связь напавших с украинскими националистами.
Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин назвал террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта, хорошо подготовленными наёмниками. По его словам, они не в первый раз брали в руки оружие и, вероятно, имели некоторый боевой опыт.
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Мелисса Тимофеева