Фотограф из Пушкино вышла в финал международного конкурса «Свет и Цвет»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
«Фотография Анны Перевозчиковой «Каир» в номинации «Город» войдет в экспозицию одноименного международного фестиваля, который пройдет в Ельце 21-25 августа 2024 года. Там же назовут победителей в шести основных номинациях: «Природа», «Город», «Люди», «Предмет», «Движение», «Ретро» и двух дополнительных: «Дом. Семья. Обычаи. Традиции» и «Нейрофотография», — отметили в пресс-службе.
В программе фестиваля «Свет и Цвет» участников также ждут свыше 50 мероприятий: лекции, публичные интервью, творческие встречи, практикумы, мастер-классы, экскурсии по городу и его окрестностям.
Читайте также:
В Пушкино проходит фестиваль национальных культур «Подмосковье – территория дружбы»
В Пушкино пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
Строительная готовность школы на 550 мест в Пушкине достигла 65%