В Пушкино проходит фестиваль национальных культур «Подмосковье – территория дружбы»

Фото: Константин Гергайя.
В Пушкино проходит IX Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы». Мероприятие организовано министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области при поддержке администрации городского округа.
На фестивале представлены национальные коллективы, исполняющие песни и танцы в национальных костюмах. В парке установлены стенды с выставками национального прикладного искусства и быта, где представлены экспонаты из разных регионов России, Азербайджана, Армении, Молдавии, Дагестана, Татарстана, Белоруссии и Мордовии.
Посетители участвуют в мастер-классах по ремесленным навыкам: вязанию, вышивке, плетению венков, росписи национальных костюмов. Также можно попробовать национальные блюда, включая плов с бараниной, и насладиться чаем.
Фестиваль является площадкой для встречи представителей различных национально-культурных объединений, что способствует укреплению дружбы и уважения к культурному наследию многонационального Подмосковья.
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Посетители участвуют в мастер-классах по ремесленным навыкам: вязанию, вышивке, плетению венков, росписи национальных костюмов. Также можно попробовать национальные блюда, включая плов с бараниной, и насладиться чаем.
Фестиваль является площадкой для встречи представителей различных национально-культурных объединений, что способствует укреплению дружбы и уважения к культурному наследию многонационального Подмосковья.
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Артем Кузьмин