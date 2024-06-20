В Пушкино пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

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Пушкино станет одной из площадок федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
25 июня с 10:00 до 14:00 в торговом центре «Акварель» будут представлены вакансии от крупнейших предприятий и учреждений городского округа и соседних муниципалитетов.
Дополнительную информацию о местах проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства можно найти в социальных сетях Центра занятости.
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«О своей работе расскажут ООО «Газпром Теплоэнерго МО», ООО «Аква-Сервис», АО «КНИИМ», АО «НПО «Базальт», АО «МТТС» и другие. Это отличная возможность сравнить актуальные предложения на рынке труда и выбрать наиболее подходящее для себя. Сотрудники Центра занятости Подмосковья помогут сориентироваться в многообразии вариантов», — поделились в пресс-службе администрации.
Дополнительную информацию о местах проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства можно найти в социальных сетях Центра занятости.
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Мира Полтева