Строительная готовность школы на 550 мест в Пушкине достигла 65%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкине, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 65 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании ведётся внутренняя отделка помещений, фасадные работы и устройство инженерных сетей. На пришкольной территории обустраивают спортивное ядро и устанавливают детские игровые площадки. В работах заняты 190 человек, задействовано десять единиц техники», — отмечается в сообщении.На объект уже завезли оборудование для пищеблока. Идёт поставка мебели для классов.
Общая площадь здания составляет более 11 тысяч квадратных метров. Там будут учебные кабинеты и мастерские, столовая на 275 человек и актовый зал на 200 зрителей, а также библиотечно-информационный центр.
Сдать школу в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года.
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