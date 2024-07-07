Франция запретила вывозить из страны два личных пистолета Наполеона Бонапарта

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Министерство культуры Франции запретило вывозить из страны два пистолета, принадлежавших Наполеону Бонапарту. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на распоряжение властей. Стоимость личного оружия императора оценивается от 1,2 млн до 1,5 млн евро, уточнили в издании.
Отмечается, запрет ввели в связи с тем, что в ближайшее время два капсюльных пистолета с портретом Наполеона, инкрустированные серебром и золотом, должны выставить на торгах. Таким образом власти хотят избежать вывоза культурного достояния из страны, если у нового хозяина возникнет такое желание.
В издании пояснили, что если приобретатель решит все же вывезти пистолеты Бонапарта, у Франции будет 30 месяцев на то, чтобы выкупить их обратно.
Агентство заявляет, что данными пистолетами Наполеон Бонапарт владел уже после своего поражения в войне с Российской империей и коалицией.
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В издании пояснили, что если приобретатель решит все же вывезти пистолеты Бонапарта, у Франции будет 30 месяцев на то, чтобы выкупить их обратно.
Агентство заявляет, что данными пистолетами Наполеон Бонапарт владел уже после своего поражения в войне с Российской империей и коалицией.
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