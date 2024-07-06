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Выяснилось, как выборы во Франции отразятся на Киеве

Франция ограничит помощь для Киева при победе «Национального объединения»
06 июля 2024, 13:40
Фото: istockphoto/SimonLukas

Фото: istockphoto/SimonLukas

Помощь киевскому режиму ограничит Франция при победе на выборах «Национального объединения». Об этом журналистам CNN заявила лидер партии Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что новый руководитель правительства не даст отправить войска в зону боевых действий.


«Если Эммануэль Макрон (президент Франции) захочет направить войска на Украину, а премьер-министр будет против этого, то войска туда отправлены не будут», — сказала Ле Пен.

Второй тур выборов, определяющий политику Парижа, состоится уже завтра, 7 июля. После первого тура предвыборной гонки, где победила партия Ле Пен, в стране прошли протесты. Макронисты набрали 20,76% голосов избирателей, замкнув тройку лидеров.

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#мир
#франция
#выборы
#новости
Турция выступила за создание платформы мира для завершения конфликта на Украине
06 июля 2024, 14:14

Фото: istockphoto/9parusnikov

Турция считает необходимым создать платформу мира для урегулирования и завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД Хакан Фидан на заседании совета Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Шуше. Он заявил, что в эту платформу должны быть широко вовлечены разные страны.
По словам Фидана, конфликт на Украине, который идет уже третий год, стал похож на прокси-войну, где в данный момент Москва и Киев используют широкое вооружение и демонстрируют более агрессивное поведение.

«Будучи Турцией, мы выступаем за широкое распространение инициатив по установлению мира, создание платформы мира с широкой вовлеченностью стран и дипломатии. Будучи странами, которые затронул этот конфликт, мы должны выступать с единых позиций», – отметил глава МИД Турции.
Ранее сообщалось, что Болгария на саммите НАТО выступит за начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Указывалось, что и.о. премьера страны Димитар Главчев рассчитывает на диалог между Москвой и Киевом.

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#страны
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Путин поздравил нового президента Ирана Пезешкиана с победой на выборах
06 июля 2024, 13:22

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Поздравительную телеграмму новому президенту Ирана Масуду Пезешкиану отправил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства пожелал своему иранскому коллеге благополучия, а также крепкого здоровья. Президент РФ добавил, что отношения между государствами «носят дружественный, добрососедский характер».
«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», — сказано в послании.

Пезешкиан победил в предвыборной гонке от реформаторского крыла. Новый руководитель пообещал улучшение отношений с западными странами и смягчение исполнения закона, предусматривающего обязательное ношение хиджаба.

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#россия
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#владимир путин
#новости
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«Военная хроника»: в небе Черноморья снова дежурит американский беспилотник
06 июля 2024, 12:36

Фото: istockphoto/aapsky

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk снова дежурит в небе Черноморья. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военная хроника». Как отметил источник, место в воздухе, где расположен дрон, изменилось. Аппарат находится неподалеку от воздушного пространства натовских стран и не приближается к крымскому полуострову.
Какие цели преследует беспилотник неизвестно, в прошлом месте один такой аппарат выдворили из воздушного пространства Черного моря.

Ранее сообщалось о шести пострадавших в результате атаки на Приморско-Ахтарск. Уточнялось, что среди пострадавших есть дети. В частности, атака пришлась на трехэтажный многоквартирный дом. Экстренные службы уже ликвидируют последствия удара.

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#россия
#бпла
#чёрное море
#новости
#сша
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Reuters: проект создания новой межконтинентальной ракеты США стал дороже на 81%
06 июля 2024, 11:58

Фото: istockphoto/rarrarorro

Замена устаревших американских ядерных ракет с 2020 подорожала практически до 160 миллиардов долларов. Об этом, ссылаясь на источники, сообщают журналисты Reuters.
«Стоимость программы ВВС (США) по замене устаревших ядерных ракет выросла с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов», — говорится в материале.

Также уточняется, что ценник на замену ракет Minuteman III вырос, приблизительно, на 65 миллиардов евро.

По данным информаторов Reuters, это «может заставить Пентагон сократить масштабы или сроки проекта», потому что увеличенные расходы давят на другие проекты. Упоминается проект Air Dominance по созданию истребителя следующего поколения.

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#мир
#сша
#оружие
#ракета
#новости
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Китайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку
Совместная антитеррористическая тренировка Китая и Белоруссии пройдет 8-19 июля
06 июля 2024, 11:08

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Белорусские и китайские военнослужащие проведут совместную антитеррористическую тренировку. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в Telegram-канале ведомства.
Тренировка состоится с 8 по 19 июля текущего года. Цель маневров заключается в обмене опытом, проведении слаживания белорусских и китайских подразделений, а также создании основы для дальнейшего развития отношений двух государств в области совместной подготовки войск.

Иных подробностей белорусское ведомство не уточнило.

Ранее сообщалось, что учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных состоятся в Армении с 15 по 24 июля. В них юудут участвовать военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и другие.

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#учения
#лукашенко
#белоруссия
#китай
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«Общественное»: Залужный 10 июля приступит к работе послом в Великобритании
06 июля 2024, 10:32

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в должности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщает телеканал «Общественное».
Уточняется, что Залужный 3 июля уехал в Великобританию. Его уволили с должности главнокомандующего в феврале текущего года.

Пост Залужного занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Причина отставки бывшего главнокомандующего не сообщалась, однако перед увольнением произошел серьезный конфликт между военным и политическим руководством Украины. Представители обеих сторон обвиняли друг друга в провалах на фронте.

Иных подробностей о предстоящей работе Залужного не приводится.

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#посол
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В США раскрыли, к чему готовится Зеленский
RS: Зеленский готовится к снижению западной поддержки Украины
06 июля 2024, 10:16

Фото: сайт Кремля

Украинского лидера Владимира Зеленского ожидает снижение поддержки от его западных союзников в преддверии президентских выборов в США в этом году. Об этом пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
По словам Малли, Зеленский настороженно следит за событиями в мире и готовится к возможному переизбранию Трампа. Корреспондент отметил, что украинский президент в последнее время наблюдал за выборами в Европейский парламент, парламентскими выборами во Франции и за предвыборными дебатами между американским лидером Джо Байденом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Малли подчеркнул, что Трамп, в случае своей победы, может пересмотреть текущую политику Штатов в отношении Украины и роль Вашингтона в Североатлантическом альянсе.

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#украина
#сша
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Рябков: в российской ядерной доктрине может быть некая конкретизация
06 июля 2024, 10:14

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

«Некая конкретизация» в российской ядерной доктрине может быть «через какое-то время» в условиях дальнейшей напряженности ситуации со стороны недружественных стран. Это допустил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников», — сказал Рябков журналистам издания «Международная жизнь».

Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о проведении обсуждения о необходимости привести российскую ядерную доктрину в соответствие с современными реалиями.

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#россия
#ядерное оружие
#мид
#мид рф
#новости
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Илон Маск призвал распустить ФБР
Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпстина о торговле несовершеннолетними
06 июля 2024, 09:45

Фото: iStock/cyano66

Американский бизнесмен, создатель Tesla Илон Маск призвал упразднить ФБР из-за скандального дела финансиста Джеффри Эпстина.
«Нет ни одной, даже одной попытки привлечь к ответственности клиентов из листа Эпстина. Либо ФБР выполняет свои обязанности, либо появляется веский повод для того, чтобы перезапустить или упразднить департамент», — высказался Маск на своей странице в социальной сети X.

Финансисту было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. После судебных разбирательств обвиняемого оставили под стражей, запретив выпускать под залог. Спустя недолгое время Эпстина обнаружили в тюремной комнате без сознания. По версии следствия, финансист покончил с собой.

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