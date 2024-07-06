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Помощь киевскому режиму ограничит Франция при победе на выборах «Национального объединения». Об этом журналистам CNN заявила лидер партии Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что новый руководитель правительства не даст отправить войска в зону боевых действий.
«Если Эммануэль Макрон (президент Франции) захочет направить войска на Украину, а премьер-министр будет против этого, то войска туда отправлены не будут», — сказала Ле Пен.Второй тур выборов, определяющий политику Парижа, состоится уже завтра, 7 июля. После первого тура предвыборной гонки, где победила партия Ле Пен, в стране прошли протесты. Макронисты набрали 20,76% голосов избирателей, замкнув тройку лидеров.
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Никита Кротов