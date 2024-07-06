«Русские стреляли»: что нашла экспедиция на Багамах

Фото: istockphoto/Iuliia Petrovskaia
Русские пушки времен Крымской войны в районе Багамских островов нашла подводная экспедиция Allen Exploration. Об этом говорится в материале для журнала Allen Exploration Ocean Dispatches. Уточняется, находка стала трофеем для армии Британии. Всего обнаружили 24 орудия, включая редкие.
«Русские стреляли из этих орудий по туркам, англичанам и французам во время обороны Севастополя», — сказано в материале.
Кроме того, команда исследователя Карла Аллена нашла пушечную цапфу, где выбиты данные об изготовлении орудия. На фото видно, что пушку отлили на Александровском заводе Петрозаводска под руководством мастера из Шотландии Адама Армстронга. Ее серийный номер 13798.
По информации участников экспедиции, пушку могли использовать в войне с Наполеоном, и к моменту обороны Севастополя она уже устарела.
Читайте также:
«Общественное»: Залужный 10 июля приступит к работе послом в Великобритании
Зумер напал на детей мигрантов с перцовым баллончиком в Саратове
В США раскрыли, к чему готовится Зеленский
Никита Кротов