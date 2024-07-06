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«Русские стреляли»: что нашла экспедиция на Багамах

Allen Exploration нашла у Багамских берегов русские пушки времен Крымской войны
06 июля 2024, 10:53
Фото: istockphoto/Iuliia Petrovskaia

Фото: istockphoto/Iuliia Petrovskaia

Русские пушки времен Крымской войны в районе Багамских островов нашла подводная экспедиция Allen Exploration. Об этом говорится в материале для журнала Allen Exploration Ocean Dispatches. Уточняется, находка стала трофеем для армии Британии. Всего обнаружили 24 орудия, включая редкие.
«Русские стреляли из этих орудий по туркам, англичанам и французам во время обороны Севастополя», — сказано в материале.

Кроме того, команда исследователя Карла Аллена нашла пушечную цапфу, где выбиты данные об изготовлении орудия. На фото видно, что пушку отлили на Александровском заводе Петрозаводска под руководством мастера из Шотландии Адама Армстронга. Ее серийный номер 13798.



По информации участников экспедиции, пушку могли использовать в войне с Наполеоном, и к моменту обороны Севастополя она уже устарела.

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#оружие
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Стала известна программа фестиваля-путешествия в Зарайск «Достоевский»
05 июля 2024, 19:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В усадьбе «Даровое» под Зарайском 20-21 июля пройдёт фестиваль-путешествие «Достоевский». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. О программе фестиваля рассказали на пресс-конференции, которая прошла сегодня в Библиотеке им. Ф. М. Достоевского.
В усадьбе жила семья великого русского писателя, там Фёдор Михайлович провёл детство и юность. Гости смогут побывать в знаковых для него местах, посетить театральные премьеры.
«В России пока нет фестиваля, равного по масштабам Достоевскому, и мы решили делать его там, где он был счастлив. Но чтобы люди приехали в Зарайск, фестиваль должен быть разноформатным и мультижанровым. Это и детские программы, и спектакли, и концерты, и карнавалы. Мы привлекаем прекрасных драматургов, литераторов, писателей. Фестивалем заинтересовался режиссёр из Индии. Надеемся, что в будущем проект станет международным», – сказал народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов.
Как отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, фестиваль поможет привлечь больше туристов.
«Зарайск – небольшой красивый город, сохранивший исторический облик, где провёл детство Достоевский. Мы вместе с Евгением Мироновым в этом году решили организовать там первый большой фестиваль с обширной программой. Это премьеры на воде, в музее-усадьбе «Даровое» и в Зарайском кремле. Будет задействована вся городская среда. Наша задача – чтобы Зарайск стал таким же брендом, как Ясная Поляна или Михайловское. Надеемся, что фестиваль станет ежегодным, будет привлекать туристов и, безусловно, бизнес. Строительство отелей, гостевых домов, кафе, ресторанов – сейчас мы активно этим занимаемся», – поделился планами Кузнецов.
Гала-премьера фестиваля – спектакль-концерт «Бедные люди» по первому роману Достоевского с участием Миронова и Юлии Хлыниной. Он пройдёт в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.
«Этот текст раннего Достоевского наполнен любовью, пронзительным светом и юмором. Это очень трогательная история. Произведение написано почти два столетия назад, но звучит очень современно. Я очень жду, когда мы вместе со зрителями во всё это погрузимся», – рассказала актриса театра и кино Хлынина.

В музее-усадьбе «Даровое» состоится премьера саунд-спектакля «Поле» Александра Шумилина и театральной компании «Немхат» по воспоминаниям братьев Достоевских. Режиссёр Юрий Квятковский представит премьеру спектакля-путешествия по реке Осётр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека».
«Я очень благодарна организаторам за погружение в мир Достоевского. Наш перформанс основывается на дневниках и письмах – мыслях Фёдора Михайловича, его идеях и переживаниях. Спектакль развернётся прямо на реке. Перед зрителями буквально проплывут образы известных произведений писателя. Это фантасмагория на фоне природы, стихии, леса и воды с элементами хореографии», – отметила драматург спектакля «Сон смешного человека» Анастасия Скорик.
Слушатели аудиоспектакля Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой» смогут заглянуть за стены кремля и посетить Никольский собор, где бывал Достоевский. А завершится прогулка панорамным видом на Зарайск.
«Это необычный формат – спектакль-променад, прогулка по раннему рассказу Достоевского «Маленький герой». Люди будут ходить по Зарайскому Кремлю в наушниках, гулять внутри его стен, погрузившись в атмосферу детства, взросления главного героя. Специфика аудиоформата такова, что сначала нужно пройти по локациям, придумать маршруты, и только потом наполнять их содержанием», – поделился Баталов.
В литературном лектории пройдут дискуссии и встречи с писателями, издателями и исследователями творчества Достоевского. Кроме того, посетители смогут изучить книжную коллекцию, посвящённую писателю. По итогам фестиваля писатель и журналист Антон Секисов выпустит эссе-травелог, а позже – альманах, который презентуют в следующем году.

Также гостей ждёт выставка графики. Среди экспонатов – работы студентов Школы дизайна ВШЭ и Детской школы искусств им. А. С. Голубкиной с важнейшими фразами писателя, выступление коллектива Dostoevsky Jazz. Композиторы и саунд-художники создадут шумовую симфонию на основе описания звуков в текстах Достоевского. А главные туристические улицы города заполнят красочные шествия и перформансы.

Помимо обширной культурной программы для гостей фестиваля будет организована ярмарка. Желающие смогут попробовать знаменитую зарайскую коврижку «Федина радость», выпить чай из самовара. А местные фермеры представят новый сорт сыра «Юный Фёдор Михайлович». На ярмарке пройдет выставка российских дизайнеров.

Подробнее о программе фестиваля читайте по ссылке.

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#культура
#искусство
#фестиваль
#лето в подмосковье
#писатель
#московская область
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Много света: На пресс-конференции рассказали, как пройдет фестиваль «Достоевский»
Артист Миронов: фестиваль «Достоевский» раскроет писателя по-новому
05 июля 2024, 19:21

Масштабный проект искусств, посвященный великому писателю Ф.М.Достоевскому, пройдет в подмосковном Зарайске 20 и 21 июля. В программе необычные спектакли, шумовая симфония, перфомансы, ярмарка и выставка российских дизайнеров.
«Фестиваль «Достоевский» — это событие, которое должно быть. Мы надеемся, что фестиваль станет популярным местом силы, как «Мелиховская весна», которая проходит более 10 лет, как фестиваль Чайковского и многие другие. Для нас это такой шаг, чтобы раз в год город звучал молодыми режиссерами на разных площадках, большими артистами, великим музыкантами. По масштабу, по количеству площадок, локаций, разнообразию, я считаю, что это событие достойно к посещению для жителей Московской области и Москвы. Мы всячески будем стараться поддерживать это все, чтобы фестиваль был ежегодным, чтобы город активно развивался»», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фото: Радио 1

Художественным руководителем фестиваля стал народный артист, знаменитый актёр Евгений Миронов.

«Конечно же, это авантюра. Но, с другой стороны, Достоевский был игрок, и очень азартный игрок. Зарайск — такой маленький город, но такое большое количество исторических событий и имен. Когда я поехал в поместье «Даровое», то увидел, что стоит небольшой флигель, и больше ничего. А потом я подумал: как это круто, потому что тут в работу включается творчество и фантазия. В этом месте Федор Михайлович — мальчик — бегал со своими родными братьями и сестрами на эту речку, она сохранилась. Объекты основные, достоверные есть, а дальше дело творцов. Что там было? А было там самое главное — он был счастлив. Через призму, через мальчика, через личность, которая там созревала, через личность Достоевского мы решили посмотреть», — поделился народный артист.


Фото: Радио 1

В рамках фестиваля состоятся премьерные показы нескольких спектаклей. Главной премьерой, по словам театрального критика Оксаны Ефременко, стали «Бедный люди».

«Как рождается талант, что влияет на человека, какие впечатления потом перерождаются в творческие впечатления. Главная премьера «Бедные люди». Мы погружаемся в историю того, как текст работает», — отметила Оксана Ефременко.

Актриса театра и кино Юлия Хлынина, играющая главную роль в спектакле, добавила, что в тексте замечается пронзительный свет.


Также на фестивале пройдет путешествие по реке Осётр, которая стала важным моментом в рассказе Фёдора Михайловича «Сон смешного человека».

«Это какое-то невероятное погружение для меня самой в мир Достоевского. Мы основывались на фразе «мимо проплывают образы», и река как символ времени, как символ жизни, которая проходила у Федора Михайловича», — сообщила драматург спектакля «Сон смешного человека» Анастасия Скорик.

Программа фестиваля очень обширная и занимает почти весь город. Можно будет заглянуть за стену Кремля и посетить Никольской собор, слушая аудиоспектакль узбекского и российского театрального режиссёра и актёра Талгата Баталова.

«Когда мы с композитором приехали в Зарайск, то поняли, что Зарайск и Кремль похожи на музыкальную шкатулку. Очень мило и камерно. Мы придумали маршрут, когда зрители будут ходить в наушниках по Зарайску, по Кремлю, залезать в эти башни, и вместе с героем рассказа будут взрослеть», — отметил он.


Фото: Радио 1
По словам режиссера, основателя и руководителя пермской театральной команды «немхат» Александра Шумилина, задача проекта — чтобы каждый зритель смог прочувствовать то же, что чувствовал Достоевский и его семья.

Также на площадке будут проводиться лекции, где исследователи и современные писатели подробно расскажут про Достоевского и его жизнь.
«Я сейчас слышу «свет, природа, плоты» — это вообще не про него. И это очень круто. У нас Достоевский ассоциируется с мрачным Петербургом, с коридорами, с подсознанием, с городскими улицами. А здесь на контрасте со всем летом, солнечной природой, пресловутым природой. Надо брать с собой крем на фестивале будет много света», — сказал писатель, доцент Литературного института им. Горького Александр Снегирёв.

На улицах Зарайска в дни фестиваля пройдут шествия и перфомансы, участниками которых станут гигантские куклы Достоевского, Пушкина, Гоголя и Хармса. А около Кремя развернется гастрономическая ярмарка по рецептам семьи Достоевских.
«Наш фестиваль развернут к свету. Вам будет весело и неожиданно», — сказала генеральный продюсер фестиваля-путешествия в Зарайск «Достоевский», СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.

Подробнее о программе фестиваля читайте здесь.

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Дизайнер Алексеев раскрыл детали работы с костюмами оперы «Любовь д’Артаньяна»
05 июля 2024, 18:04

Фото: iStock/nicoletaionescu

Ведущий российский дизайнер и член редакционного совета «Петербургского дневника» Леонид Алексеев поделился тем, как проходила работа над спектаклем «Любовь д’Артаньяна» (12+), премьера которого состоится 6 июля в Нижегородском театре оперы и балета им. Пушкина.
Отмечается, что это новая версия «Трёх мушкетеров», рассказывающая о молодых людях, живущих в 1970-х годах в СССР, которые, собравшись в ДК начинают репетировать пьесу по роману Александра Дюма. Примеряя на себя образы героев произведения, герои постепенно вживаются в свои роли.

«Спектакль объединяет как оперные, так и балетные номера. Мы много времени работали над придворными костюмами, которые в то время очень сложно строились. Одежда напоминала объёмные колеты. Их необходимо было заполнить вышивкой. Также мы использовали бесчисленное количество серебряных камней. Много работали и с аксессуарами», – рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Алексеев.

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#одежда
#специалисты
#стилист
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Школьников Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе сказок
05 июля 2024, 16:46

Фото: iStock/filipfoto

Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России, будет проходить с 10 по 30 июля, в этом году она посвящена сказкам, сообщает пресс-служба Минкультуры России.
В рамках акции проведут творческий конкурс для школьников, любой участник которого сможет продемонстрировать свои актёрские и литературные таланты.

«Для участия в конкурсе нужно записать видеоролик с прочтением сказки в одной из трёх номинаций: «Моя авторская сказка», «Сказки русских писателей» и «Сказки народов России». И оставить заявку в личном кабинете на портале культурадляшкольников.рф», — говорится в сообщении.
Жюри выберет 30 наиболее интересных работ, эти видео разместят на портале акции.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте культурадляшкольников.рф.

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#школьники
#литература
#дети
#творчество
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Ушла из жизни народная артистка СССР Лиана Исакадзе
05 июля 2024, 15:46

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Стало известно о смерти народной артистки СССР, скрипачки Лианы Исакадзе.
О смерти Исакадзе Первый канал Грузии, ссылаясь на родственников скрипачки.

Артистка ушла из жизни в возрасте 77 лет, однако точная причина её смерти пока не разглашается.

Исакадзе родилась в Тбилиси, но получать высшее образование отправилась в Москву. Юная скрипачка поступила в Московскую консерваторию имени Петра Чайковского, а после её окончания приняла решение остаться в российской столице.

Исакадзе играла на скрипке Страдивари, которую ей предоставила Московская коллекция музыкальных инструментов. Она много гастролировала не только по России, но и по зарубежным странам, получив мировое признание.

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#смерть
#артист
#ссср
#грузия
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Ребятам из Серебряных Прудов рассказали о святых Петре и Февронии
05 июля 2024, 14:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Литературно-познавательную программу «Благослови, Господь, семью» провели для детей в Серебряно-Прудской центральной библиотеке, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Священник Николай Говоров рассказал собравшимся ребятам о жившей в городе Муроме христианской семье Петра и Февронии. Он объяснил, что частью семейной жизни святых были молитва и пост, они хранили друг другу верность. Брачный союз Петра и Февронии стал символом и духовно-нравственной Дня семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля», — говорится в сообщении.
В ходе программы дети раскрасили картинки с Петром и Февронией, а также посмотрели мультфильм «Великая семья», рассказывающей о князе Дмитрии Донском и его жене Ефросинии Московской.

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#серебряные пруды
#дети
#день семьи
#любви и верности
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Петербургский депутат Крупник призвал создать награду за сохранение архнаследия
05 июля 2024, 13:57

Фото: iStock/yulenochekk

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал учредить специальный государственный знак для всех тех, кто добровольно спасает и сохраняет архитектурное разнообразие и наследие городов России.
«Учитывая высокий вклад в сохранение исторического наследия, прошу оценить идею об учреждении специального государственного знака для волонтёров, активистов и организаций, добровольно спасающих архитектурно-бытовое разнообразие наших городов», — приводит RT текст обращение Крупник на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил об увеличении выручки компаний в сфере искусства за три года.

«За три года выручка компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое – с 2,5 до 4,8 млрд руб. Развитие арт-индустрии стимулирует экономический рост и приток инвестиций, дает городу новые рабочие места. Поэтому в столице создана целая система развития молодых специалистов», – приводит АГН «Москва» сообщение мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в период с 12 июня по 5 октября пройдёт прием заявок на VIII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», который проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».

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#город
#развитие
#архитектура
#культура
#награда
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В Ногинске организовали фестиваль для инвалидов «Вместе мы можем всё!»
05 июля 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Пятый окружной фестиваль для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы можем всё!» состоялся в Глуховском парке в Ногинске, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Фестиваль был организован для расширения социализации людей с ОВЗ, большей инклюзии инвалидов в общество, а также для распространения информации о возможностях людей с такими особенностями здоровья», — говорится в сообщении.
В концертной программе фестиваля принял участие творческий коллектив детей-инвалидов «Только вместе»: ребята читали стихи о Родине и спели гимн России. Кроме того, для зрителей выступили артисты Глуховского дома культуры.

На фестивале действовал контактный зоопарк, проводились различные мастер-классы и выставка творческих работ людей с ОВЗ.

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#фестиваль
#праздник
#минсоцразвития мо
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Подмосковная делегация привезёт уникальный стенд на «АРТ-ЭКСПО» в Крыму
04 июля 2024, 22:01

Фото: пресс-служба МИСК МО

Делегация Подмосковья отправится на Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который будет проходить с 26 по 28 июля в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
В дни фестиваля будет работать выставка «АРТ-ЭКСПО», на которой представители российских регионов представят их культурные и гастрономические достижения. В этом году темой стенда Московской области станет «Подмосковье – это любовь». В программе – лекции, дегустации локальной продукции с занимательными историями.
«Мы всегда очень серьёзно подходим к созданию стенда, продумываем программу, активности, чтобы рассказать и показать всем участникам, какой удивительный у нас регион. Это и богатая история, и традиции, и культура, и вкусные угощения, и многое другое. А самое главное – Подмосковье богато молодыми и талантливыми ребятами, которые и делают Московскую область особенной. Мы постараемся сделать так, чтобы в нашем «домике» в Крыму все смогли полезно и приятно провести время», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелиде.

Фото: пресс-служба МИСК МО

В рамках «АРТ-ЭКСПО» Московская область презентует собственный стенд, посвящённый любви. Участникам фестиваля расскажут про зарайскую коврижку и коломенскую пастилу – уникальные продукты, которые считаются народно-художественным промыслом Подмосковья. Всех посетителей стенда будут угощать мороженым «Чистая Линия», производственные мощности которого находятся на территории региона.

Также на «АРТ-ЭКСПО» пройдёт фестиваль молодых поваров «Россия на вкус», который продемонстрирует разнообразие и продовольственные достижения 89 регионов страны. Ведущей выступит автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Кроме того, на территории выставочного павильона откроется рынок фермерской продукции. Желающие смогут купить мед, сыр, соленья и пряности и увезти их в качестве гастрономических сувениров. Крымский мёд, орехи, урбеч и другие угощения вместе с открытками и письмами также можно будет отправить Почтой Крыма прямо из павильона «АРТ-ЭКСПО» в любую точку страны.

Фестиваль «Таврида.АРТ» – самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвящённое молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма. В 2024 году центральная тема фестиваля – культурное многообразие народов, проживающих в регионах страны.

Фото: пресс-служба МИСК МО

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#московская область
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