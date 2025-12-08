Достижения.рф

Фёдор Бондарчук в роли джина отправится в путешествие с современной школьницей

Премьера фильма «Хоттабыч» с Фёдором Бондарчуком назначена на 1 января 2027 года
Фёдор Бондарчук (Фото: Instagram* @fedor_.bondarchuk)

В российских кинотеатрах 1 января 2027 года появится фильм «Хоттабыч».



Об этом «Газете.Ru» сообщили представители пресс-службы «НМГ Кинопрокат». Режиссёром картины выступит Никита Власов. Ранее он снял ленты «Лада Голд» и «Комбинация». Сценарий для фильма написал Андрей Золотарёв, автор сценариев к «Буратино» и трилогии «Лед».

В основе сюжета — история девушки Вольки, которая переживает развод родителей. Однажды она случайно освобождает джина Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба. Дух мечтает стать человеком и найти свою дочь. Герои отправляются в совместное путешествие. Роль Хоттабыча исполнил Фёдор Бондарчук.

Работа над фильмом началась в пустыне Сахара, Синем городе и Португальском форте. Съёмочная группа планирует продолжить работу в Москве.

