Фёдор Бондарчук в роли джина отправится в путешествие с современной школьницей
В российских кинотеатрах 1 января 2027 года появится фильм «Хоттабыч».
Об этом «Газете.Ru» сообщили представители пресс-службы «НМГ Кинопрокат». Режиссёром картины выступит Никита Власов. Ранее он снял ленты «Лада Голд» и «Комбинация». Сценарий для фильма написал Андрей Золотарёв, автор сценариев к «Буратино» и трилогии «Лед».
В основе сюжета — история девушки Вольки, которая переживает развод родителей. Однажды она случайно освобождает джина Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба. Дух мечтает стать человеком и найти свою дочь. Герои отправляются в совместное путешествие. Роль Хоттабыча исполнил Фёдор Бондарчук.
Работа над фильмом началась в пустыне Сахара, Синем городе и Португальском форте. Съёмочная группа планирует продолжить работу в Москве.
Читайте также: