Татьяна Буланова шокировала поклонников своим средством передвижения
Певица Татьяна Буланова рассказала о поездках на общественном транспорте
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова сообщила, что предпочитает личному автомобилю общественный транспорт. Её слова приводит издание «Фонтанка».
Певица уточнила, что регулярно ездит на автобусах и иногда вызывает такси.
«У меня есть карта петербуржца! Я совершенно нормальный человек, в уггах и в спортивном костюме», — отметила Буланова.Артистка подчеркнула, что чувствует себя комфортно среди других пассажиров и ценит возможность быть частью городской жизни.
Ранее Татьяна Буланова высказала свою позицию по спорной ситуации между Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Певица считает, что квартира, которую суд передал Долиной, должна сохраниться за её нынешним владельцем.