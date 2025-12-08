Достижения.рф

Татьяна Буланова шокировала поклонников своим средством передвижения

Певица Татьяна Буланова рассказала о поездках на общественном транспорте
Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова сообщила, что предпочитает личному автомобилю общественный транспорт. Её слова приводит издание «Фонтанка».



Певица уточнила, что регулярно ездит на автобусах и иногда вызывает такси.

«У меня есть карта петербуржца! Я совершенно нормальный человек, в уггах и в спортивном костюме», — отметила Буланова.
Артистка подчеркнула, что чувствует себя комфортно среди других пассажиров и ценит возможность быть частью городской жизни.

Ранее Татьяна Буланова высказала свою позицию по спорной ситуации между Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Певица считает, что квартира, которую суд передал Долиной, должна сохраниться за её нынешним владельцем.

