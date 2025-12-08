«Король голых вечеринок»: Киркорова раскритиковали за слова о Пугачёвой
Актриса Яна Поплавская раскритиковала народного артиста России Филиппа Киркорова. Она выступила против его слов об Алле Пугачёвой, которую тот назвал «королевой эстрады». Свой пост Поплавская разместила в Telegram-канале.
Актриса опубликовала видео с концерта, где Киркоров называет Пугачёву «певицей номер один».
«Это он о беглой хриплой певичке, которая предала Россию, назвав россиян холопами», — прокомментировала Поплавская.Она напомнила, что Примадонна называла порядочным человеком Джохара Дудаева и признавалась в фиктивности брака с Киркоровым. Телеведущая назвала Филиппа «королём голых вечеринок». Актриса предположила, что теперь артист пытается «отмывать» других.
«В Новый год смотрите Киркорова по всем каналам. А там и до Пугачёвой недалеко», — заключила актриса.Ранее певица Вика Цыганова обвинила Первый канал в попытке «отмыть» Ларису Долину.