«Король голых вечеринок»: Киркорова раскритиковали за слова о Пугачёвой

Яна Поплавская раскритиковала Филиппа Киркорова за слова об Алле Пугачёвой
Яна Поплавская (Фото: Telegram @yana_poplavskaya)

Актриса Яна Поплавская раскритиковала народного артиста России Филиппа Киркорова. Она выступила против его слов об Алле Пугачёвой, которую тот назвал «королевой эстрады». Свой пост Поплавская разместила в Telegram-канале.



Актриса опубликовала видео с концерта, где Киркоров называет Пугачёву «певицей номер один».

«Это он о беглой хриплой певичке, которая предала Россию, назвав россиян холопами», — прокомментировала Поплавская.
Она напомнила, что Примадонна называла порядочным человеком Джохара Дудаева и признавалась в фиктивности брака с Киркоровым. Телеведущая назвала Филиппа «королём голых вечеринок». Актриса предположила, что теперь артист пытается «отмывать» других.
«В Новый год смотрите Киркорова по всем каналам. А там и до Пугачёвой недалеко», — заключила актриса.
Ранее певица Вика Цыганова обвинила Первый канал в попытке «отмыть» Ларису Долину.
