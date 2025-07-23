Гарик Сукачев назвал умершего Оззи Осборна «ярчайшим художником»
Гарик Сукачев рассказал, что музыка Оззи Осборна повлияла на него в юные годы
Рок-исполнитель Гарик Сукачев рассказал в беседе с порталом NEWS.ru, что музыка исполнителя Оззи Осборна сильно повлияла на него в юные годы.
Гарик отметил, что впервые познакомился с творчеством почившего музыканта в подростковом возрасте. Собеседник напомнил, что коллектив Black Sabbath стал основателем направления хэви-метал.
«Это огромная личность, огромный художник. Ярчайший. Уже и книги написаны, фильмы сняты, энциклопедии, рок-энциклопедии. Историческая личность», — сказал Сукачев.Он добавил, что в начале текущего месяца состоялся прощальный концерт исполнителя песни Dreamer. По мнению Сукачева, смерть Оззи Осборна стала настоящей «рок-смертью», ведь между завершением карьеры и уходом из жизни прошло совсем немного времени, что «символично». Российский исполнитель отметил некое «величие» в произошедшем.
Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. Рок-звезда страдал болезнью Паркинсона и от других проблем со здоровьем.
*Запрещен в РФ