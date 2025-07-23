Гарик Сукачев назвал умершего Оззи Осборна «ярчайшим художником»

23 июля 2025, 12:09

Гарик Сукачев рассказал, что музыка Оззи Осборна повлияла на него в юные годы

Оззи Осборн (Фото: Instagram*/ozzyosbourne)

Рок-исполнитель Гарик Сукачев рассказал в беседе с порталом NEWS.ru, что музыка исполнителя Оззи Осборна сильно повлияла на него в юные годы.





Гарик отметил, что впервые познакомился с творчеством почившего музыканта в подростковом возрасте. Собеседник напомнил, что коллектив Black Sabbath стал основателем направления хэви-метал.





«Это огромная личность, огромный художник. Ярчайший. Уже и книги написаны, фильмы сняты, энциклопедии, рок-энциклопедии. Историческая личность», — сказал Сукачев.

