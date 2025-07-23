Умер Оззи Осборн, ставший живой легендой и кумиром миллионов
Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Музыкант был живой легендой и стал кумиром для миллиона фанатов по всему миру. О трагичном событии рассказала его семья телеканалу Sky News.
В последние дни Осборна окружили заботой и любовью. Супруга музыканта Шерон, а также его дети Айми, Келли, Джек и Луис попросили отнестись с пониманием к случившейся трагедии.
Чем болел Оззи
Последние годы Осборн страдал болезнью Паркинсона. К тому же на его здоровье повлияло падение в собственном доме в 2019 году, когда из-за этого были получены серьезные травмы. Тогда ему пришлось отменить свое мировое турне, после чего он так и не поднимался на сцену.
Еще в 2023 году Осборн признавался, что его мучают ужасные боли. На все наложилось и падение с квадроцикла свыше 20 лет, которое тоже усугубило здоровье.
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
Прощальный концерт
За три недели до смерти Оззи все же нашел в себе силы выступить перед фанатами и дать прощальный концерт. Мероприятие состоялось 5 июля. Ради шоу воссоединилась группа Black Sabbath на стадионе Villa Park в Бирмингеме. Легенда пела сидя на троне, так как в последнее время передвигалась только в инвалидной коляске. На концерте Осборн заявил, что последние шесть лет был овощем.
К тому же для Осборна на концерте сыграли культовые Slayer, Metallica, Guns N' Roses, Стивен Тайлер, Трэвис Баркер и другие звезды. Мероприятие посетило около 40 тысяч человек.
Группа Black Sabbath и ее наследие
В 1970 году мир увидел первый альбом культового коллектива. Тогда же группа выпустила пластинку Paranoid, возглавившую чарты. Событие оставило сильное влияние на музыку, ведь нехарактерный для Британии тяжелый звук стал чем то новым. В итоге, успех Black Sabbath спровоцировал бум хеви-метала по всему миру.
Несмотря на популярность, Осборна уволили из группы в 1979 году. Коллег не устраивала его зависимость от наркотиков и алкоголя. Как сольный артист Оззи выпустил 11 альбомов с миллионными тиражами. С Black Sabbath Осборн воссоединился только в 2013 году.