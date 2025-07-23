23 июля 2025, 01:36

Джон Майкл Осборн (Фото: Instagram* @ozzyosbourne)

Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Музыкант был живой легендой и стал кумиром для миллиона фанатов по всему миру. О трагичном событии рассказала его семья телеканалу Sky News.





Содержание Чем болел Оззи Прощальный концерт Группа Black Sabbath и ее наследие Читайте также: В последние дни Осборна окружили заботой и любовью. Супруга музыканта Шерон, а также его дети Айми, Келли, Джек и Луис попросили отнестись с пониманием к случившейся трагедии.





Чем болел Оззи

квадроцикла

Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн

Прощальный концерт

Группа Black Sabbath и ее наследие